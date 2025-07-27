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Делегация лидеров бизнеса из США посетит Китай в ближайшее время, пишут СМИ
Делегация лидеров бизнеса из США посетит Китай в ближайшее время, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2025
Делегация лидеров бизнеса из США посетит Китай в ближайшее время, пишут СМИ
Делегация лидеров бизнеса из США посетит Китай в ближайшие дни, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:29:00+03:00
2025-07-27T10:29:00+03:00
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ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Делегация лидеров бизнеса из США посетит Китай в ближайшие дни, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники. "Высокопоставленная американская бизнес-делегация посетит Китай на этой неделе, поездка совпадает с последним раундом торговых переговоров между США и Китаем", - пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее в министерстве коммерции КНР сообщали, что делегации Китая и США проведут новый раунд торгово-экономических переговоров в Швеции с 27 по 30 июля. Газета отмечает, что список руководителей компаний и программа визита неизвестны. По информации источников издания, среди членов делегации, вероятно, будет руководство компании Boeing. "Ожидается, что они встретятся с китайскими официальными лицами, возможно, для возобновления деловых переговоров", - приводит издание слова источника. Поездка делегации в Пекин будет организована Американо-китайским деловым советом. Издание отмечает, что предстоящая поездка станет наиболее высокоуровневым визитом американской бизнес-делегации с момента начала введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении товаров из Китая в апреле. Китай и США находятся в состоянии, по сути, торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла в апреле 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Однако Китай и США затем договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, начиная с 14 мая и на 90 дней. В итоге, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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в мире, китай, сша, швеция, дональд трамп
В мире, Китай, США, Швеция, Дональд Трамп
Делегация лидеров бизнеса из США посетит Китай в ближайшее время, пишут СМИ
South China Morning Post: делегация лидеров бизнеса из США посетит Китай
ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости.
Делегация лидеров бизнеса из США посетит Китай в ближайшие дни, пишет издание South China Morning Post
со ссылкой на источники.
"Высокопоставленная американская бизнес-делегация посетит Китай
на этой неделе, поездка совпадает с последним раундом торговых переговоров между США
и Китаем", - пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее в министерстве коммерции КНР сообщали, что делегации Китая и США проведут новый раунд торгово-экономических переговоров в Швеции
с 27 по 30 июля.
Газета отмечает, что список руководителей компаний и программа визита неизвестны. По информации источников издания, среди членов делегации, вероятно, будет руководство компании Boeing.
"Ожидается, что они встретятся с китайскими официальными лицами, возможно, для возобновления деловых переговоров", - приводит издание слова источника.
Поездка делегации в Пекин
будет организована Американо-китайским деловым советом. Издание отмечает, что предстоящая поездка станет наиболее высокоуровневым визитом американской бизнес-делегации с момента начала введения президентом США Дональдом Трампом
пошлин в отношении товаров из Китая в апреле.
Китай и США находятся в состоянии, по сути, торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла в апреле 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Однако Китай и США затем договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, начиная с 14 мая и на 90 дней. В итоге, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.