https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031695010.html
Над Псковской областью сбили шесть беспилотников
Над Псковской областью сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 27.07.2025
Над Псковской областью сбили шесть беспилотников
Шесть украинских беспилотников сбиты над Псковской областью, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T08:18:00+03:00
2025-07-27T08:18:00+03:00
2025-07-27T08:24:00+03:00
безопасность
псковская область
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Шесть украинских беспилотников сбиты над Псковской областью, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал об одном сбитом БПЛА над территорией региона."По предварительной информации, над территорией региона уничтожены шесть БПЛА противника", - написал губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
псковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, псковская область
Безопасность, Псковская область
Над Псковской областью сбили шесть беспилотников
ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Псковской областью