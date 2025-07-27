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ПВО за ночь уничтожила 99 украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожила 99 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.07.2025
ПВО за ночь уничтожила 99 украинских беспилотников
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 99 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T07:21:00+03:00
2025-07-27T07:21:00+03:00
2025-07-27T09:30:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 99 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 21:50 мск 26.07 до 5:20 мск 27.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Так, российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250725/svo-2031078503.html
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