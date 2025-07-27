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ПВО за ночь уничтожила 99 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.07.2025
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07:21 27.07.2025 (обновлено: 09:30 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031692374.html
ПВО за ночь уничтожила 99 украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожила 99 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.07.2025
ПВО за ночь уничтожила 99 украинских беспилотников
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 99 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T07:21:00+03:00
2025-07-27T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
брянская область
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 99 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 21:50 мск 26.07 до 5:20 мск 27.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Так, российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250725/svo-2031078503.html
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ПВО за ночь уничтожила 99 украинских беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 99 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 21:50 мск 26.07 до 5:20 мск 27.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.
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"Нет лишней секунды". Как морпехи стирают ВСУ с поля боя
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Так, российские бойцы сбили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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