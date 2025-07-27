https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031691957.html

ПВО ночью уничтожила 99 украинских беспилотников

ПВО ночью уничтожила 99 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.07.2025

ПВО ночью уничтожила 99 украинских беспилотников

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T07:13:00+03:00

2025-07-27T07:13:00+03:00

2025-07-27T08:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

черное море

брянская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 21.50 мск 26.07 до 05.20 мск 27.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 36 – над территорией Брянской области, 21 – над территорией Смоленской области, десять БпЛА уничтожены над территорией Калужской области, по девять – над территориями Волгоградской и Ростовской областей, четыре БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, по два – над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря, по одному – над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей", - говорится в сообщении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031691459.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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черное море

брянская область

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россия, безопасность, черное море, брянская область, вооруженные силы украины