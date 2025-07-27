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ПВО ночью уничтожила 99 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.07.2025
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07:13 27.07.2025 (обновлено: 08:07 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031691957.html
ПВО ночью уничтожила 99 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 99 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.07.2025
ПВО ночью уничтожила 99 украинских беспилотников
Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T07:13:00+03:00
2025-07-27T08:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
черное море
брянская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 21.50 мск 26.07 до 05.20 мск 27.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 36 – над территорией Брянской области, 21 – над территорией Смоленской области, десять БпЛА уничтожены над территорией Калужской области, по девять – над территориями Волгоградской и Ростовской областей, четыре БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, по два – над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря, по одному – над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей", - говорится в сообщении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031691459.html
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россия, безопасность, черное море, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Черное море, Брянская область, Вооруженные силы Украины
ПВО ночью уничтожила 99 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 99 украинских беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 21.50 мск 26.07 до 05.20 мск 27.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 36 – над территорией Брянской области, 21 – над территорией Смоленской области, десять БпЛА уничтожены над территорией Калужской области, по девять – над территориями Волгоградской и Ростовской областей, четыре БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, по два – над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря, по одному – над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей", - говорится в сообщении.
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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