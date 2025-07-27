https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031691459.html

ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области

ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 27.07.2025

ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Атаку БПЛА отразили ночью в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T06:54:00+03:00

2025-07-27T06:54:00+03:00

2025-07-27T07:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

каменск-шахтинский

происшествия

волгодонск

белокалитвинский район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Атаку БПЛА отразили ночью в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах. В Каменске повреждения получила крыша дома по улице Танкистов. В хуторе Лесной Каменского района повреждены два автомобиля, обломки БПЛА упали во двор частного дома по улице Королева, на крышу дома по улице Свободы, на улицу Ворошилова", - написал глава региона в Telegram-канале.Он отметил, что возгорания не произошло, никто из людей не пострадал.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250727/bespilotnik-2031687958.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

каменск-шахтинский

волгодонск

белокалитвинский район

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ростовская область, каменск-шахтинский, происшествия, волгодонск, белокалитвинский район, юрий слюсарь