https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031691459.html
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 27.07.2025
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Атаку БПЛА отразили ночью в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T06:54:00+03:00
2025-07-27T06:54:00+03:00
2025-07-27T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
каменск-шахтинский
происшествия
волгодонск
белокалитвинский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Атаку БПЛА отразили ночью в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах. В Каменске повреждения получила крыша дома по улице Танкистов. В хуторе Лесной Каменского района повреждены два автомобиля, обломки БПЛА упали во двор частного дома по улице Королева, на крышу дома по улице Свободы, на улицу Ворошилова", - написал глава региона в Telegram-канале.Он отметил, что возгорания не произошло, никто из людей не пострадал.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250727/bespilotnik-2031687958.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Происшествия, Волгодонск, Белокалитвинский район, Юрий Слюсарь
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Слюсарь: силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области