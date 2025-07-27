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ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 27.07.2025
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06:54 27.07.2025 (обновлено: 07:57 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031691459.html
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 27.07.2025
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Атаку БПЛА отразили ночью в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T06:54:00+03:00
2025-07-27T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
каменск-шахтинский
происшествия
волгодонск
белокалитвинский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Атаку БПЛА отразили ночью в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах. В Каменске повреждения получила крыша дома по улице Танкистов. В хуторе Лесной Каменского района повреждены два автомобиля, обломки БПЛА упали во двор частного дома по улице Королева, на крышу дома по улице Свободы, на улицу Ворошилова", - написал глава региона в Telegram-канале.Он отметил, что возгорания не произошло, никто из людей не пострадал.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250727/bespilotnik-2031687958.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
каменск-шахтинский
волгодонск
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ростовская область, каменск-шахтинский, происшествия, волгодонск, белокалитвинский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Происшествия, Волгодонск, Белокалитвинский район, Юрий Слюсарь
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Атаку БПЛА отразили ночью в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах. В Каменске повреждения получила крыша дома по улице Танкистов. В хуторе Лесной Каменского района повреждены два автомобиля, обломки БПЛА упали во двор частного дома по улице Королева, на крышу дома по улице Свободы, на улицу Ворошилова", - написал глава региона в Telegram-канале.
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Он отметил, что возгорания не произошло, никто из людей не пострадал.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьКаменск-ШахтинскийПроисшествияВолгодонскБелокалитвинский районЮрий Слюсарь
 
 
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