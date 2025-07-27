https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031683957.html

ПВО сбила шесть украинских беспилотников в Смоленской области

ПВО сбила шесть украинских беспилотников в Смоленской области - РИА Новости, 27.07.2025

ПВО сбила шесть украинских беспилотников в Смоленской области

Шесть украинских беспилотников сбиты и подавлены в Смоленской области, предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T02:59:00+03:00

2025-07-27T02:59:00+03:00

2025-07-27T03:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

безопасность

василий анохин

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Шесть украинских беспилотников сбиты и подавлены в Смоленской области, предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий Анохин.Ранее глава региона сообщал, что два БПЛА сбиты в Смоленской области, силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ."На территории Смоленской области силами ПВО министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены шесть украинских беспилотников", - написал Анохин в Telegram-канале.Он отметил, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

https://ria.ru/20250727/bespilotnik-2031683569.html

смоленская область

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смоленская область, безопасность, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)