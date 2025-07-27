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ПВО сбила шесть украинских беспилотников в Смоленской области - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:59 27.07.2025 (обновлено: 03:03 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031683957.html
ПВО сбила шесть украинских беспилотников в Смоленской области
ПВО сбила шесть украинских беспилотников в Смоленской области - РИА Новости, 27.07.2025
ПВО сбила шесть украинских беспилотников в Смоленской области
Шесть украинских беспилотников сбиты и подавлены в Смоленской области, предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T02:59:00+03:00
2025-07-27T03:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
безопасность
василий анохин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Шесть украинских беспилотников сбиты и подавлены в Смоленской области, предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий Анохин.Ранее глава региона сообщал, что два БПЛА сбиты в Смоленской области, силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ."На территории Смоленской области силами ПВО министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены шесть украинских беспилотников", - написал Анохин в Telegram-канале.Он отметил, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
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смоленская область, безопасность, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Безопасность, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила шесть украинских беспилотников в Смоленской области

Анохин: силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Смоленской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Шесть украинских беспилотников сбиты и подавлены в Смоленской области, предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
Ранее глава региона сообщал, что два БПЛА сбиты в Смоленской области, силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ.
"На территории Смоленской области силами ПВО министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены шесть украинских беспилотников", - написал Анохин в Telegram-канале.
Он отметил, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьБезопасностьВасилий АнохинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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