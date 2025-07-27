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БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область

БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область - РИА Новости, 27.07.2025

БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область

БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область, пострадавших нет, нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, сообщил... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T01:03:00+03:00

2025-07-27T01:03:00+03:00

2025-07-27T01:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

октябрьский район

волгоградская область

андрей бочаров

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область, пострадавших нет, нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, сообщил губернатор Андрей Бочаров. "Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Волгоградской области с помощью БПЛА. Подразделения ПВО министерства обороны России отрабатывают штатно. Пострадавших нет. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона. Отмечается, что специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий.

https://ria.ru/20250726/ataka-2031673757.html

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происшествия, октябрьский район, волгоградская область, андрей бочаров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ржд