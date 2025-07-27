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БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область
БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область - РИА Новости, 27.07.2025
БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область
БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область, пострадавших нет, нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, сообщил... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T01:03:00+03:00
2025-07-27T01:03:00+03:00
2025-07-27T01:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
октябрьский район
волгоградская область
андрей бочаров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область, пострадавших нет, нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, сообщил губернатор Андрей Бочаров. "Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Волгоградской области с помощью БПЛА. Подразделения ПВО министерства обороны России отрабатывают штатно. Пострадавших нет. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона. Отмечается, что специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий.
https://ria.ru/20250726/ataka-2031673757.html
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происшествия, октябрьский район, волгоградская область, андрей бочаров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ржд
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Октябрьский район, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), РЖД
БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область
Бочаров: БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область