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ПВО вечером уничтожила 12 украинских беспилотников
ПВО вечером уничтожила 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.07.2025
ПВО вечером уничтожила 12 украинских беспилотников
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Силы ПВО с 21.50 до полуночи уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T00:17:00+03:00
2025-07-27T00:17:00+03:00
2025-07-27T10:37:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Силы ПВО с 21.50 до полуночи уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ."С 21.50 мск 26 июля до 00.00 мск 27 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь - над территорией Ростовской области и по два - над территориями Брянской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
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россия, безопасность, ростовская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ростовская область, Брянская область
ПВО вечером уничтожила 12 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО вечером уничтожили 12 украинских беспилотников