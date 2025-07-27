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ПВО вечером уничтожила 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 27.07.2025 (обновлено: 10:37 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031677836.html
ПВО вечером уничтожила 12 украинских беспилотников
ПВО вечером уничтожила 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.07.2025
ПВО вечером уничтожила 12 украинских беспилотников
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Силы ПВО с 21.50 до полуночи уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T00:17:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
безопасность
ростовская область
брянская область
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Силы ПВО с 21.50 до полуночи уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ."С 21.50 мск 26 июля до 00.00 мск 27 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь - над территорией Ростовской области и по два - над территориями Брянской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
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россия, безопасность, ростовская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ростовская область, Брянская область
ПВО вечером уничтожила 12 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО вечером уничтожили 12 украинских беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Силы ПВО с 21.50 до полуночи уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
"С 21.50 мск 26 июля до 00.00 мск 27 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь - над территорией Ростовской области и по два - над территориями Брянской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
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