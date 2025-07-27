https://ria.ru/20250727/bespilotnik-2031705640.html

Над Смоленской областью сбили 22 беспилотника

Над Смоленской областью сбили 22 беспилотника - РИА Новости, 27.07.2025

Над Смоленской областью сбили 22 беспилотника

Силы ПВО за ночь и утро сбили 22 украинских БПЛА над Смоленской областью, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T10:02:00+03:00

2025-07-27T10:02:00+03:00

2025-07-27T10:02:00+03:00

безопасность

смоленская область

василий анохин

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Силы ПВО за ночь и утро сбили 22 украинских БПЛА над Смоленской областью, сообщил губернатор Василий Анохин. "Сегодня ночью и в утренние часы ВСУ совершена массированная атака беспилотников на наш регион. На текущий момент, благодаря усилиям Министерства обороны России, силами ПВО и средствами РЭБ успешно сбиты и подавлены 22 БПЛА", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Анохин отметил, что, предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Также, по словам губернатора, на местах падения обломков работают оперативные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

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Варвара Скокшина

безопасность, смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)