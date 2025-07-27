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Над Смоленской областью сбили 22 беспилотника - РИА Новости, 27.07.2025
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10:02 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/bespilotnik-2031705640.html
Над Смоленской областью сбили 22 беспилотника
Над Смоленской областью сбили 22 беспилотника - РИА Новости, 27.07.2025
Над Смоленской областью сбили 22 беспилотника
Силы ПВО за ночь и утро сбили 22 украинских БПЛА над Смоленской областью, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:02:00+03:00
2025-07-27T10:02:00+03:00
безопасность
смоленская область
василий анохин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Силы ПВО за ночь и утро сбили 22 украинских БПЛА над Смоленской областью, сообщил губернатор Василий Анохин. "Сегодня ночью и в утренние часы ВСУ совершена массированная атака беспилотников на наш регион. На текущий момент, благодаря усилиям Министерства обороны России, силами ПВО и средствами РЭБ успешно сбиты и подавлены 22 БПЛА", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Анохин отметил, что, предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Также, по словам губернатора, на местах падения обломков работают оперативные службы.
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смоленская область
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безопасность, смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Смоленская область, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Смоленской областью сбили 22 беспилотника

Анохин: ПВО сбила 22 украинских беспилотника над Смоленской областью

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте
Военнослужащая на командном пункте - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Силы ПВО за ночь и утро сбили 22 украинских БПЛА над Смоленской областью, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Сегодня ночью и в утренние часы ВСУ совершена массированная атака беспилотников на наш регион. На текущий момент, благодаря усилиям Министерства обороны России, силами ПВО и средствами РЭБ успешно сбиты и подавлены 22 БПЛА", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Анохин отметил, что, предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Также, по словам губернатора, на местах падения обломков работают оперативные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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