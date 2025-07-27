https://ria.ru/20250727/bespilotnik-2031693238.html

В Псковской области сбили украинский беспилотник

В Псковской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.07.2025

В Псковской области сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбит в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T07:37:00+03:00

2025-07-27T07:37:00+03:00

2025-07-27T07:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

псковская область

безопасность

михаил ведерников

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников."В Невельском муниципальном округе Псковской области сбит один БПЛА противника. Оперативные службы работают на месте падения обломков", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он добавил, что ввиду действующего режима беспилотной опасности возможны перебои в работе связи.

https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031691459.html

псковская область

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псковская область, безопасность, михаил ведерников