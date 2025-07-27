https://ria.ru/20250727/bespilotnik-2031693238.html
В Псковской области сбили украинский беспилотник
В Псковской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.07.2025
В Псковской области сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T07:37:00+03:00
2025-07-27T07:37:00+03:00
2025-07-27T07:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
псковская область
безопасность
михаил ведерников
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников."В Невельском муниципальном округе Псковской области сбит один БПЛА противника. Оперативные службы работают на месте падения обломков", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он добавил, что ввиду действующего режима беспилотной опасности возможны перебои в работе связи.
https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031691459.html
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псковская область, безопасность, михаил ведерников
Специальная военная операция на Украине, Псковская область, Безопасность, Михаил Ведерников
В Псковской области сбили украинский беспилотник
Губернатор Ведерников: в Псковской области сбили украинский беспилотник