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ВС России посадили разведывательный БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.07.2025
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03:09 27.07.2025 (обновлено: 08:17 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/bespilotnik-2031684575.html
ВС России посадили разведывательный БПЛА ВСУ в Запорожской области
ВС России посадили разведывательный БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.07.2025
ВС России посадили разведывательный БПЛА ВСУ в Запорожской области
Российские военные посадили в Запорожской области разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека", который мог вести разведку инфраструктурных объектов региона,... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T03:09:00+03:00
2025-07-27T08:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
сша
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские военные посадили в Запорожской области разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека", который мог вести разведку инфраструктурных объектов региона, рассказал РИА Новости представитель силовых структур. "Стандартная "Лелека", разведывательный БПЛА... Посаженная "Лелека" — это вообще редкий гость, потому что они летают часто, но их в основном сбивают", — сказал он.Этот беспилотник поможет российским военным изучить, как подобные системы функционируют и для чего используются", — пояснил собеседник агентства, уточнив, что конкретно этот экземпляр мог производить разведку инфраструктурных объектов Запорожской области.По его словам, "Лелеку" посадил тот же расчет РЭБ, которому ранее удалось перехватить сигнал и посадить в Запорожской области украинский БПЛА с оборудованием, маркированным компанией Silvus Technologies из США, которая производит продукцию для военных беспилотных систем.Ранее власти региона неоднократно заявляли об украинских атаках по инфраструктурным объектам и объектам жизнеобеспечения Запорожской области.
https://ria.ru/20250726/gay-2031593808.html
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Российские специалисты посадили в Запорожской области дрон ВСУ "Лелека"
Российские специалисты посадили в Запорожской области дрон ВСУ "Лелека", который мог вести разведку инфраструктурных объектов, рассказали РИА Новости в силовых структурах. ВСУ используют такие беспилотники часто, но обычно их сбивают. РИА Новости впервые показывает кадры с неповрежденной "Лелекой".
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безопасность, запорожская область, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, США, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России посадили разведывательный БПЛА ВСУ в Запорожской области

ВС России посадили разведывательный БПЛА ВСУ "Лелека" в Запорожской области

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские военные посадили в Запорожской области разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека", который мог вести разведку инфраструктурных объектов региона, рассказал РИА Новости представитель силовых структур.
«
"Стандартная "Лелека", разведывательный БПЛА... Посаженная "Лелека" — это вообще редкий гость, потому что они летают часто, но их в основном сбивают", — сказал он.
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Этот беспилотник поможет российским военным изучить, как подобные системы функционируют и для чего используются", — пояснил собеседник агентства, уточнив, что конкретно этот экземпляр мог производить разведку инфраструктурных объектов Запорожской области.
По его словам, "Лелеку" посадил тот же расчет РЭБ, которому ранее удалось перехватить сигнал и посадить в Запорожской области украинский БПЛА с оборудованием, маркированным компанией Silvus Technologies из США, которая производит продукцию для военных беспилотных систем.
Ранее власти региона неоднократно заявляли об украинских атаках по инфраструктурным объектам и объектам жизнеобеспечения Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьСШАВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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