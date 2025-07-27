https://ria.ru/20250727/bespilotnik-2031684575.html

ВС России посадили разведывательный БПЛА ВСУ в Запорожской области

ВС России посадили разведывательный БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.07.2025

ВС России посадили разведывательный БПЛА ВСУ в Запорожской области

Российские военные посадили в Запорожской области разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека", который мог вести разведку инфраструктурных объектов региона,... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T03:09:00+03:00

2025-07-27T03:09:00+03:00

2025-07-27T08:17:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские военные посадили в Запорожской области разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека", который мог вести разведку инфраструктурных объектов региона, рассказал РИА Новости представитель силовых структур. "Стандартная "Лелека", разведывательный БПЛА... Посаженная "Лелека" — это вообще редкий гость, потому что они летают часто, но их в основном сбивают", — сказал он.Этот беспилотник поможет российским военным изучить, как подобные системы функционируют и для чего используются", — пояснил собеседник агентства, уточнив, что конкретно этот экземпляр мог производить разведку инфраструктурных объектов Запорожской области.По его словам, "Лелеку" посадил тот же расчет РЭБ, которому ранее удалось перехватить сигнал и посадить в Запорожской области украинский БПЛА с оборудованием, маркированным компанией Silvus Technologies из США, которая производит продукцию для военных беспилотных систем.Ранее власти региона неоднократно заявляли об украинских атаках по инфраструктурным объектам и объектам жизнеобеспечения Запорожской области.

https://ria.ru/20250726/gay-2031593808.html

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Российские специалисты посадили в Запорожской области дрон ВСУ "Лелека" Российские специалисты посадили в Запорожской области дрон ВСУ "Лелека", который мог вести разведку инфраструктурных объектов, рассказали РИА Новости в силовых структурах. ВСУ используют такие беспилотники часто, но обычно их сбивают. РИА Новости впервые показывает кадры с неповрежденной "Лелекой". 2025-07-27T03:09 true PT0M29S

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безопасность, запорожская область, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины