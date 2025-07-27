Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия нарастит добычу нефти к 2030 году - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/belorussija-2031750491.html
Белоруссия нарастит добычу нефти к 2030 году
Белоруссия нарастит добычу нефти к 2030 году - РИА Новости, 27.07.2025
Белоруссия нарастит добычу нефти к 2030 году
Добычу нефти в Белоруссии планируется нарастить до 2,3 миллиона тонн к 2030 году, сообщил заместитель генерального директора по геологии производственного... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:32:00+03:00
2025-07-27T15:32:00+03:00
белоруссия
южный регион (мальдивы)
гомельская область
белоруснефть
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_38bdaabd6fcce9fdb080f24690b60769.jpg
МИНСК, 27 июл – РИА Новости. Добычу нефти в Белоруссии планируется нарастить до 2,3 миллиона тонн к 2030 году, сообщил заместитель генерального директора по геологии производственного объединения "Белоруснефть" Петр Повжик. "В этом году мы планируем уже пробурить 300 тысяч метров горной проходки. Благодаря уже полученным результатам, фактическим, по открытию небольших залежей и работе с резами, это позволяет нам научно обоснованно строить стратегию планирования будущих уровней добычи нефти до 2030 года. Я могу с уверенностью вам сказать, что в настоящий момент построенный научно-обоснованный прогноз позволяет нам планировать на 2030 год уровень добычи нефти в стране в объеме 2 миллионов 300 тысяч тонн", - сказал он в эфире телеканала СТВ. В свою очередь заместитель генерального директора по производству производственного объединения "Белоруснефть" Денис Воробьев рассказал, что компания кратно сократила цикл строительства скважин. "Ранее такие объекты строились порядка 135-140 суток. Сегодня такой объект строится и вводится в эксплуатацию за 45 суток. То есть интенсивность труда повысилась, технологичность повысилась", - подчеркнул он. По информации телеканала, за первое полугодие 2025 года прирост объема добытой нефти в республике составил свыше 4%, сейчас стоит задача выйти на годовой объем добываемой нефти в размере 2 миллиона тонн, а за пятилетку объемы планируется увеличить на 15%. В республике наращивают объемы геологоразведки. Всего в Белоруссии открыто и разведано 96 месторождений нефти, большинство из них – советское наследие. Южные регионы Гомельской области – геологический шанс для открытия новых мест добычи нефти. "Белоруснефть" ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии и за рубежом, работает в том числе в нефтяной сфере в России. В Белоруссии практически вся разведанная нефть трудноизвлекаемая. В 2024 году компания добыла 1,938 миллиона тонн нефти.
https://ria.ru/20250727/benzin-2031696231.html
белоруссия
южный регион (мальдивы)
гомельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d9808c260500808eb50274c47493bd99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, южный регион (мальдивы), гомельская область, белоруснефть, в мире
Белоруссия, Южный регион (Мальдивы), Гомельская область, Белоруснефть, В мире
Белоруссия нарастит добычу нефти к 2030 году

Добычу нефти в Белоруссии планируют нарастить до 2,3 миллиона тонн к 2030 году

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Depositphotos.com / crstrbrt
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 27 июл – РИА Новости. Добычу нефти в Белоруссии планируется нарастить до 2,3 миллиона тонн к 2030 году, сообщил заместитель генерального директора по геологии производственного объединения "Белоруснефть" Петр Повжик.
"В этом году мы планируем уже пробурить 300 тысяч метров горной проходки. Благодаря уже полученным результатам, фактическим, по открытию небольших залежей и работе с резами, это позволяет нам научно обоснованно строить стратегию планирования будущих уровней добычи нефти до 2030 года. Я могу с уверенностью вам сказать, что в настоящий момент построенный научно-обоснованный прогноз позволяет нам планировать на 2030 год уровень добычи нефти в стране в объеме 2 миллионов 300 тысяч тонн", - сказал он в эфире телеканала СТВ.
В свою очередь заместитель генерального директора по производству производственного объединения "Белоруснефть" Денис Воробьев рассказал, что компания кратно сократила цикл строительства скважин.
"Ранее такие объекты строились порядка 135-140 суток. Сегодня такой объект строится и вводится в эксплуатацию за 45 суток. То есть интенсивность труда повысилась, технологичность повысилась", - подчеркнул он.
По информации телеканала, за первое полугодие 2025 года прирост объема добытой нефти в республике составил свыше 4%, сейчас стоит задача выйти на годовой объем добываемой нефти в размере 2 миллиона тонн, а за пятилетку объемы планируется увеличить на 15%.
В республике наращивают объемы геологоразведки. Всего в Белоруссии открыто и разведано 96 месторождений нефти, большинство из них – советское наследие. Южные регионы Гомельской области – геологический шанс для открытия новых мест добычи нефти.
"Белоруснефть" ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии и за рубежом, работает в том числе в нефтяной сфере в России. В Белоруссии практически вся разведанная нефть трудноизвлекаемая. В 2024 году компания добыла 1,938 миллиона тонн нефти.
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Эксперты оценили ситуацию с ценами на бензин в России
08:26
 
БелоруссияЮжный регион (Мальдивы)Гомельская областьБелоруснефтьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала