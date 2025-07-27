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Новый бассейн построен в Североморске по программе реновации ЗАТО

Новый бассейн построен в Североморске по программе реновации ЗАТО - РИА Новости, 27.07.2025

Новый бассейн построен в Североморске по программе реновации ЗАТО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал старт первому заплыву в новом бассейне Североморска, построенному по поручению президента РФ Владимира Путина в... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T20:23:00+03:00

2025-07-27T20:23:00+03:00

2025-07-27T20:23:00+03:00

мурманская область

североморск

россия

мурманская область

владимир путин

андрей чибис

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МУРМАНСК, 27 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал старт первому заплыву в новом бассейне Североморска, построенному по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках программы реновации ЗАТО, сообщило министерство информационной политики региона. "Спортивный объект построен по поручению президента России Владимира Путина в рамках реновации ЗАТО и стратегического плана "На Севере – жить!". В ходе презентации был дан первый старт для военнослужащих Северного флота", - говорится в сообщении. Как отметил глава региона, символично, что завершение строительства нового современного спортивного сооружения в столице Северного флота состоялось в День Военно-Морского Флота. "Строительство велось активно, объект удалось сдать в сжатые сроки. Он получился очень достойный и название, которое ему дали жители по результатам голосования – "Североморец", наиболее отражает его предназначение: в сентябре, когда вернется коллектив, бассейн откроет свои двери для всех жителей флотской столицы", – сказал Чибис, слова которого приводятся в сообщении. В новом бассейне предусмотрена не только 25-метровая большая чаша глубиной от 1,8 до 2 метров, но и малая размером 10 на 6 метров и глубиной 0,6 метра, предназначенная для обучения плаванию детей. Также объект оснащен спортивным залом размером 24 на 12 метров, который разделен на две зоны: зал сухого плавания (подходит для занятий хореографией, ОФП) и зона тренажеров. Кроме того, в бассейне предусмотрен блок медицинских помещений, зона общественного питания, зона технического обслуживания и подготовки воды. Для жителей флотской столицы бассейн откроет свои двери в сентябре, посещать его смогут все, независимо от физических возможностей: созданы комфортные и безопасные условия для людей с особенностями здоровья. Программа реновации ЗАТО инициирована губернатором Мурманской области, до 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 миллиарда рублей, из них более 27 миллиардов рублей – из федерального бюджета. Кроме того, в ходе Международного арктического форума в марте глава государства поддержал инициативу губернатора о продлении программы реновации федеральным финансированием до 2030 года. В работе на период 2025-2026 года – капремонт здания Центральной районной больницы, строительство центра энергопитания в Североморске, строительство Дома культуры в Алакуртти, пяти детских садов и одной школы, капремонт 128 многоквартирных домов, ремонт 466 квартир и 298 подъездов, капитальный ремонт двух учреждений культуры и четырех школ, благоустройство 51 двора и десяти общественных территорий, ремонт 51 километра дорог, 16 объектов ЖКХ. По линии министерства обороны РФ запланировано обустройство населенных пунктов, строительство объектов специализированного жилфонда и общежития, культурно-досуговых центров, детских садов, капремонт восьми многоквартирных домов и ремонт 354 жилых помещений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

североморск, россия, мурманская область, владимир путин, андрей чибис