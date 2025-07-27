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Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать - РИА Новости, 27.07.2025
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать
Украинские военные сейчас крайне редко используют западные образцы стрелкового вооружения, рассказал РИА Новости офицер 40-й отдельной гвардейской бригады... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T07:00:00+03:00
2025-07-27T07:00:00+03:00
2025-07-27T07:00:00+03:00
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безопасность
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КУРСК, 27 июл - РИА Новости, Давид Нармания. Украинские военные сейчас крайне редко используют западные образцы стрелкового вооружения, рассказал РИА Новости офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец.По его словам, американские автоматы могут попасться примерно у одного бойца на всю группу, которые пытаются удерживать позиции в Сумской области.“Главная причина - боепитание. Патронов для “Калашникова” на позициях гораздо больше - и с их, и с нашей стороны. Поэтому в бою минимальный риск остаться без боеприпасов - почти всегда что-то да будет под рукой”, - заявил он РИА Новости.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.Глава государства 22 мая сообщил, что военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
https://ria.ru/20250725/svo-2031078503.html
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безопасность, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать
ВСУ стали реже использовать западное стрелковое вооружение
КУРСК, 27 июл - РИА Новости, Давид Нармания. Украинские военные сейчас крайне редко используют западные образцы стрелкового вооружения, рассказал РИА Новости офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец.
По его словам, американские автоматы могут попасться примерно у одного бойца на всю группу, которые пытаются удерживать позиции в Сумской области.
“Главная причина - боепитание. Патронов для “Калашникова” на позициях гораздо больше - и с их, и с нашей стороны. Поэтому в бою минимальный риск остаться без боеприпасов - почти всегда что-то да будет под рукой”, - заявил он РИА Новости.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.
Глава государства 22 мая сообщил, что военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.