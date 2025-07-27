https://ria.ru/20250727/avtomat-2031501909.html

Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать

Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать - РИА Новости, 27.07.2025

Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать

Украинские военные сейчас крайне редко используют западные образцы стрелкового вооружения, рассказал РИА Новости офицер 40-й отдельной гвардейской бригады... РИА Новости, 27.07.2025

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специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

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КУРСК, 27 июл - РИА Новости, Давид Нармания. Украинские военные сейчас крайне редко используют западные образцы стрелкового вооружения, рассказал РИА Новости офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец.По его словам, американские автоматы могут попасться примерно у одного бойца на всю группу, которые пытаются удерживать позиции в Сумской области.“Главная причина - боепитание. Патронов для “Калашникова” на позициях гораздо больше - и с их, и с нашей стороны. Поэтому в бою минимальный риск остаться без боеприпасов - почти всегда что-то да будет под рукой”, - заявил он РИА Новости.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.Глава государства 22 мая сообщил, что военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

https://ria.ru/20250725/svo-2031078503.html

https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030528228.html

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безопасность, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов