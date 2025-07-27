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Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать - РИА Новости, 27.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/avtomat-2031501909.html
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать - РИА Новости, 27.07.2025
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать
Украинские военные сейчас крайне редко используют западные образцы стрелкового вооружения, рассказал РИА Новости офицер 40-й отдельной гвардейской бригады... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T07:00:00+03:00
2025-07-27T07:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
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КУРСК, 27 июл - РИА Новости, Давид Нармания. Украинские военные сейчас крайне редко используют западные образцы стрелкового вооружения, рассказал РИА Новости офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец.По его словам, американские автоматы могут попасться примерно у одного бойца на всю группу, которые пытаются удерживать позиции в Сумской области.“Главная причина - боепитание. Патронов для “Калашникова” на позициях гораздо больше - и с их, и с нашей стороны. Поэтому в бою минимальный риск остаться без боеприпасов - почти всегда что-то да будет под рукой”, - заявил он РИА Новости.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.Глава государства 22 мая сообщил, что военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
https://ria.ru/20250725/svo-2031078503.html
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безопасность, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать

ВСУ стали реже использовать западное стрелковое вооружение

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
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КУРСК, 27 июл - РИА Новости, Давид Нармания. Украинские военные сейчас крайне редко используют западные образцы стрелкового вооружения, рассказал РИА Новости офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец.
По его словам, американские автоматы могут попасться примерно у одного бойца на всю группу, которые пытаются удерживать позиции в Сумской области.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
"Нет лишней секунды". Как морпехи стирают ВСУ с поля боя
25 июля, 08:00
“Главная причина - боепитание. Патронов для “Калашникова” на позициях гораздо больше - и с их, и с нашей стороны. Поэтому в бою минимальный риск остаться без боеприпасов - почти всегда что-то да будет под рукой”, - заявил он РИА Новости.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.

Глава государства 22 мая сообщил, что военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Российские морпехи уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
22 июля, 05:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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