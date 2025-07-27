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"Все ради безопасности". Россияне столкнулись с неочевидной проблемой

"Все ради безопасности". Россияне столкнулись с неочевидной проблемой - РИА Новости, 27.07.2025

"Все ради безопасности". Россияне столкнулись с неочевидной проблемой

Исследование российского автопарка показало: средний пробег машин снижается, а число заездов на СТО и затратных ремонтов растет. Какие поломки встречаются чаще... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T08:00:00+03:00

2025-07-27T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Исследование российского автопарка показало: средний пробег машин снижается, а число заездов на СТО и затратных ремонтов растет. Какие поломки встречаются чаще всего и на чем безопаснее передвигаться — разбиралось РИА Новости.Срез рынкаПродажи новых легковушек снизились — цены выросли и свежие модели все менее доступны. По данным Минпромторга, в июне в стране реализовали 89,6 тысячи — на 27% меньше, чем годом ранее. В мае — 90,7 тысячи, минус 28%.На рынке растет доля авто с пробегом. Согласно исследованию международной сети автосервисов FIT SERVICE и аналитического агентства Gruzdev-Analyze (документ есть в распоряжении РИА Новости), средний возраст легковых авто по итогам 2024 года достиг 11,6 года — против примерно 9,7 года в 2019-м. В этой связи меняется характер обращений автовладельцев в сервисы. Кроме того, наметилась тенденция к старению автопарка — все больше и больше легковых машин старше десяти лет.По данным FIT SERVICE, в первом полугодии 2025-го средний возраст обслуживаемых автомобилей — 12,8 года (в 2020-м было 11,5 года). При этом меняется и структура автопарка: стремительно растет доля китайских брендов. За 2024-й она увеличилась с двух до пяти процентов, а учитывая, что 55% текущих продаж новых автомобилей приходится на бренды из Поднебесной, рост продолжится и в 2025 году, прогнозирует глава Gruzdev-Analyze Александр Груздев.В FIT SERVICE тоже отмечают практически ежемесячный рост числа "китайцев" на обслуживании. В прошлом году на эти марки приходилось немногим больше трех процентов, а по итогам шести месяцев 2025-го доля увеличилась до пяти. В количественном отношении прирост визитов достиг 48%."Первые партии китайских автомобилей, проданные в 2022-м, сейчас сходят с дилерской гарантии, отсюда такая динамика", — поясняет Татьяна Овчинникова, директор FIT SERVICE.Меняется не только автопарк, но и подходы к эксплуатации личных автомобилей. По данным Gruzdev-Analyze, после рекордного роста в 2022 году (13 134 километра) средний годовой пробег легковушек в России стабильно снижается: в 2023-м он упал до 12 570 километров (–564 километра, –4,3%), а в 2024-м — до 12 212 километров (–358 километров, –2,8%).Отрицательная динамика подтверждается и полугодовыми срезами: в первом полугодии 2023-го водители проехали в среднем 5539 километров, в первой половине 2024-го — 5411, а в первом полугодии 2025-го — 5064 (–347 километров, –6,4%). Во втором полугодии пробег снизился с 7031 километра в 2023-м до 6801 километра в 2024-м (–230 километров, –3,3%).Если тренд сохранится, то во второй половине 2025-го будет около 6570 километров, что даст суммарно порядка 11 635 километров за год. Таким образом, по итогам года средний пробег может уменьшиться еще примерно на пять процентов (–577 километров) по сравнению с 2024-м и на 8,5% (–1084 километра) по сравнению с 2019-м."Водители берегут свои возрастные автомобили и не ездят на них лишний раз. Кто-то откладывает объемный ремонт на потом, что формирует отложенный спрос на рынке. С улучшением экономической ситуации и снижением ключевой ставки мы можем увидеть резкий рост числа обращений на автосервисы", — говорит Овчинникова.Статистика показывает снижение среднегодового пробега и на вторичном рынке. "По данным "Автотеки" (проект "Авито"), сейчас он 15,3 тысячи километров — это на 6,5% меньше, чем летом 2022-го", — сообщает пресс-служба "Авито Авто".Все требует обслуживанияС общим старением автопарка связана еще одна проблема: сложных ремонтов становится все больше. Их пропорция относительно технического обслуживания (ТО) росла с 2018 года и теперь достигла максимальных значений. В 2025-м доля ТО была всего 27%, а специфических ремонтов — 73%. Дальше будет хуже, причем не только из-за роста количества возрастных машин, но еще из-за усложнения электронных систем в современных автомобилях."Неполадки быстро считываются и требуют обращения в сервис, устранения ошибок. В этом российский рынок не отличается от рынков Европы, США или Китая. Цифровизация автомобилей приводит к тому, что причиной поездки в сервис становится какая-то особенная проблема, а обслуживание производят уже заодно", — объясняет Груздев.Вместе с тем дороговизна ремонта вынуждает автовладельцев проводить его самостоятельно. Аналитики фиксируют уменьшение частоты визитов в сервис. "Уже более 35% водителей предпочитают чинить машины без привлечения профессионалов", — уточняет Груздев. Этот тренд пошел было на снижение в 2023-м (31%), но в 2024 и 2025 годах вновь начал расти. Еще порядка 35% покупают детали сами, а за установкой приезжают в сервис.Полное делегирование работ — "купил запчасти на СТО и там же установил" — было наиболее популярно в 2017-м: согласно статистике, собранной FIT SERVICE и Gruzdev-Analyze, так поступали 39% автолюбителей. Далее цифры пошли на спад и к 2025-му таких водителей стало чуть меньше трети.Автовладельцы руководствуются логикой: все, что можно сделать самому, — сделаю, а за сложным поеду в сервис. Чаще всего водители сами доливают техжидкости, меняют щетки стеклоочистителей, лампы и аккумуляторные батареи, иногда — воздушные фильтры и свечи, поскольку на многих моделях автомобилей это можно сделать достаточно просто. Некоторые решаются на самостоятельную замену масла и масляного фильтра. Реже, но все же меняют и различные ремни в двигателе.Эксперты отмечают, что самостоятельная покупка запчастей связана с риском нарваться на подделку или некачественный товар, ведь оценить подлинность бывает сложно, равно как и проконтролировать качество "гаражной" установки запчастей. "Поэтому такой подход к обслуживанию автомобиля лишь создает ощущение экономии. Цена ошибки здесь слишком высока. Есть масса других способов экономить на обслуживании автомобиля, не рискуя жизнями водителя и пассажиров", — объясняют в FIT SERVICE.Однако со стабилизацией макроэкономической ситуации статистика самостоятельных ремонтов будет снижаться. "При положительной динамике в этом направлении, а также с учетом традиционного летнего увеличения пробега спрос на услуги автосервисов должен укрепиться во втором полугодии. Мы ожидаем, что среднее число машино-заездов стабилизируется примерно на отметке 1,95–1,97 визита в сервис в год", — говорит Груздев.Рейтинг надежностиПо показателям надежности продолжают лидировать немецкие автомобили, а вот российские и китайские значительно уступают.Согласно данным FIT SERVICE и Gruzdev-Analyze, в текущем году самой надежной маркой в российских условиях эксплуатации стала чешская Skoda с долей поломок 47,5%. На втором месте рейтинга — немецкий бренд Mercedes-Benz (48,7%). Замыкает тройку лидеров японская Toyota (48,9%). Далее следуют Lexus (49%) и BMW (49,1%). Интересно, что позиции в новом рейтинге 2025 года отличаются от результатов пятилетней давности. Значительно улучшились показатели Toyota, Lexus и BMW. Из моделей лучше всего показали себя внедорожники Mercedes-Benz G-Class: у них самая низкая доля поломок— 44,1%. На втором месте — Toyota Camry с показателем 45,1%. Третью позицию занимает японский гибридный легковой автомобиль Toyota Prius (46%).Российские модели расположились в середине списка: в лидерах LADA 2112 (50,8%), занимающая 168-е место, следом идут кроссовер LADA XRAY (50,9%) и LADA VESTA (50,9%).Китайцы же стартуют чуть раньше — с 135-го места, где расположился GEELY Emgrand EC7 с долей поломок в 50,3%. Следом идут LIFAN X60 с показателем в 51% и CHERY TIGGO FL — 51,1%.Интересно, что машины LADA одними из первых оказываются на вторичном рынке. Так, по данным "Авито Авто", среди самых популярных легковых машин наименьший среднегодовой пробег зафиксирован у внедорожников LADA Niva Legend: в среднем за год на таком автомобиле проезжают 12,1 тысячи километров. Также в число моделей с минимальным среднегодовым пробегом вошли Lexus NX (12,7 тысячи километров), Renault Sandero Stepway (12,9 тысячи километров), LADA Kalina (13,7 тысячи километров) и Mercedes-Benz C-класс (14,1 тысячи километров).В B-классе скромными ежегодными пробегами отличаются LADA Granta и Vesta Cross — по 16,5 тысячи километров.Среди популярных китайских кроссоверов меньшим годовым пробегом отметились Geely Monjaro (15 тысяч километров), Geely Coolray (16,3 тысячи километров) и Chery Tiggo 7 Pro (16,8 тысячи километров).Статистика показывает, что на привычных иностранных моделях ездят дольше: на Kia Rio в среднем за год проезжают по 18,4 тысячи километров, на Hyundai Solaris — 19,5 тысячи, на Skoda Rapid и Volkswagen Polo — по 20,5 тысячи.Больное местоТакой разрыв объясняется, во-первых, многолетним опытом иностранных брендов в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), строгим контролем качества на производстве, а также массовой локализацией и наличием обширных рынков сбыта, считает генеральный директор производителя ключевых узлов для электромобилей ООО "ЭМ Рус" Илья Рашкин.Позиции же российских и китайских авто зачастую ниже в силу качества сборки, недостаточно отработанных технологий и небольшого срока их тестирования, а также применения более простых или устаревших технических решений. "Кроме того, многие отечественные производители зависели от зарубежных комплектующих, после ухода иностранных поставщиков возникли перебои. Импортозамещение в срочном режиме тоже повлияло на устойчивость качества, поскольку часть компонентов была заменена без полноценной отработки и тестирования", — объясняет он.В свою очередь, директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Иларион Демчиков уточняет, что среди наиболее уязвимых узлов — свечи зажигания, тормозные колодки и электрооборудование. Кроме того, датчики системы впрыска (особенно лямбда-зонд и датчик массового расхода воздуха) быстро выходят из строя при низком качестве топлива и загрязненном воздушном фильтре, а подвеска страдает от разрушения резиновых компонентов, включая сайлентблоки и защитные пыльники, из-за суровых климатических условий и химических реагентов на дорогах."Также в числе слабых мест — подвеска и рулевое управление, что объяснимо: в России одна из самых протяженных дорожных сетей в мире и поддерживать ее в идеальном состоянии довольно сложно", — добавляет Рашкин.По мнению экспертов, решение этих проблем требует комплексного подхода к модернизации отечественного автопрома, включая серьезные инвестиции в НИОКР, повышение качества производства и создание эффективной системы послепродажного обслуживания.

https://ria.ru/20250725/prodazhi-2031463634.html

https://ria.ru/20250724/avto-2031202537.html

https://ria.ru/20250523/avtoprom-2018503162.html

https://ria.ru/20250205/avto-1997309800.html

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авто, россия, европа, сша, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авторынок, автозапчасти