https://ria.ru/20250727/avstriya-2031734166.html

Глава МИД Австрии сделала дерзкое заявление о России

Глава МИД Австрии сделала дерзкое заявление о России - РИА Новости, 27.07.2025

Глава МИД Австрии сделала дерзкое заявление о России

Австрия может отказаться от нейтралитета в отношении России и вступить в НАТО, допустила глава МИД государства Беате Майнль-Райзингер в интервью Welt. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T13:54:00+03:00

2025-07-27T13:54:00+03:00

2025-07-27T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Австрия может отказаться от нейтралитета в отношении России и вступить в НАТО, допустила глава МИД государства Беате Майнль-Райзингер в интервью Welt."Ясно одно: только лишь нейтралитет нас не защитит. Австрию на фоне все более неопределенной ситуации в сфере глобальной безопасности и все более агрессивной России защищают инвестиции в нашу оборону", — заявила она.Майнль-Райзингер отметила, что пока в ее стране не поддерживают вступление в альянс, но подобные обсуждения имеют смысл.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031729948.html

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