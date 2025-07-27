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Глава МИД Австрии сделала дерзкое заявление о России
Глава МИД Австрии сделала дерзкое заявление о России - РИА Новости, 27.07.2025
Глава МИД Австрии сделала дерзкое заявление о России
Австрия может отказаться от нейтралитета в отношении России и вступить в НАТО, допустила глава МИД государства Беате Майнль-Райзингер в интервью Welt. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:54:00+03:00
2025-07-27T13:54:00+03:00
2025-07-27T15:45:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Австрия может отказаться от нейтралитета в отношении России и вступить в НАТО, допустила глава МИД государства Беате Майнль-Райзингер в интервью Welt."Ясно одно: только лишь нейтралитет нас не защитит. Австрию на фоне все более неопределенной ситуации в сфере глобальной безопасности и все более агрессивной России защищают инвестиции в нашу оборону", — заявила она.Майнль-Райзингер отметила, что пока в ее стране не поддерживают вступление в альянс, но подобные обсуждения имеют смысл.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, россия, австрия, welt, нато, москва
В мире, Россия, Австрия, Welt, НАТО, Москва
Глава МИД Австрии сделала дерзкое заявление о России
Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер допустила членство своей страны в НАТО