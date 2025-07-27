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Глава МИД Ирана заявил, что Израиль планировал покушение на него в июне - РИА Новости, 27.07.2025
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18:22 27.07.2025 (обновлено: 19:02 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/arakchi-2031777818.html
Глава МИД Ирана заявил, что Израиль планировал покушение на него в июне
Глава МИД Ирана заявил, что Израиль планировал покушение на него в июне - РИА Новости, 27.07.2025
Глава МИД Ирана заявил, что Израиль планировал покушение на него в июне
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал во время интервью, посвященного открытой фазе конфликта Израиля и Ирана в июне, что Тель-Авив планировал на него... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T18:22:00+03:00
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в мире
иран
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аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 27 июл — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал во время интервью, посвященного открытой фазе конфликта Израиля и Ирана в июне, что Тель-Авив планировал на него покушение. "В районе, где мы живем, в доме напротив была заложена бомба", — сказал он. Во время поездки в Турцию для участия в 51-м заседании Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества его также несколько раз предупреждали, что над ним находятся израильские БПЛА. Тогда сразу же принимали необходимые меры, в том числе выключали телефоны. Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
https://ria.ru/20250626/iran-2025683224.html
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в мире, иран, израиль, сша, аббас аракчи, дональд трамп
В мире, Иран, Израиль, США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп
Глава МИД Ирана заявил, что Израиль планировал покушение на него в июне

Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что в июне Израиль планировал покушение на него

© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 27 июл — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал во время интервью, посвященного открытой фазе конфликта Израиля и Ирана в июне, что Тель-Авив планировал на него покушение.
"В районе, где мы живем, в доме напротив была заложена бомба", — сказал он.
Удары США по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Иран оценил ущерб от конфликта с Израилем
26 июня, 22:47
Во время поездки в Турцию для участия в 51-м заседании Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества его также несколько раз предупреждали, что над ним находятся израильские БПЛА. Тогда сразу же принимали необходимые меры, в том числе выключали телефоны.

Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
  • Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Иран — разминка: в НАТО планируют упредительно обезглавить российскую науку
28 июня, 08:00
  • Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.

Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.

  • Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней США через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
  • В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
  • Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
WP узнала, как спецслужбы Израиля пытались вызвать раскол в Тегеране
23 июня, 22:54
 
В миреИранИзраильСШААббас АракчиДональд Трамп
 
 
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