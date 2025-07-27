https://ria.ru/20250727/arakchi-2031777818.html

Глава МИД Ирана заявил, что Израиль планировал покушение на него в июне

Глава МИД Ирана заявил, что Израиль планировал покушение на него в июне - РИА Новости, 27.07.2025

Глава МИД Ирана заявил, что Израиль планировал покушение на него в июне

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал во время интервью, посвященного открытой фазе конфликта Израиля и Ирана в июне, что Тель-Авив планировал на него... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T18:22:00+03:00

2025-07-27T18:22:00+03:00

2025-07-27T19:02:00+03:00

в мире

иран

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аббас аракчи

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ТЕГЕРАН, 27 июл — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал во время интервью, посвященного открытой фазе конфликта Израиля и Ирана в июне, что Тель-Авив планировал на него покушение. "В районе, где мы живем, в доме напротив была заложена бомба", — сказал он. Во время поездки в Турцию для участия в 51-м заседании Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества его также несколько раз предупреждали, что над ним находятся израильские БПЛА. Тогда сразу же принимали необходимые меры, в том числе выключали телефоны. Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

https://ria.ru/20250626/iran-2025683224.html

https://ria.ru/20250628/nato-2025946275.html

https://ria.ru/20250623/izrail-2024972166.html

иран

израиль

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, сша, аббас аракчи, дональд трамп