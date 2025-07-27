Глава МИД Ирана заявил, что Израиль планировал покушение на него в июне
Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что в июне Израиль планировал покушение на него
© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 27 июл — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал во время интервью, посвященного открытой фазе конфликта Израиля и Ирана в июне, что Тель-Авив планировал на него покушение.
"В районе, где мы живем, в доме напротив была заложена бомба", — сказал он.
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26 июня, 22:47
Во время поездки в Турцию для участия в 51-м заседании Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества его также несколько раз предупреждали, что над ним находятся израильские БПЛА. Тогда сразу же принимали необходимые меры, в том числе выключали телефоны.
Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
- В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
- Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.
- Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней США через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
- В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
- Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
- Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.