https://ria.ru/20250727/alleja-2031711509.html

В Херсонской области высадили аллею в память о детях, погибших в Донбассе

В Херсонской области высадили аллею в память о детях, погибших в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2025

В Херсонской области высадили аллею в память о детях, погибших в Донбассе

Аллея деревьев-цветов высажена возле Тарасовской школы в прифронтовом Алешкинском муниципальном округе Херсонской области в День памяти погибших детей на... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T10:42:00+03:00

2025-07-27T10:42:00+03:00

2025-07-27T11:41:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 27 июл - РИА Новости. Аллея деревьев-цветов высажена возле Тарасовской школы в прифронтовом Алешкинском муниципальном округе Херсонской области в День памяти погибших детей на Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. "27 июля в Алешкинском муниципальном округе совместно с нашими детьми мы почтили память жертв детей войны на Донбассе. Мы высадили цветы в аллее", - сказал РИА Новости глава Алешкинского округа Руслан Хоменко. Глава пояснил, что высаженные на аллее у Тарасовской школы цветы-деревья будут символизировать надежду и долговечность памяти, и станут живым напоминанием о том, что потерянное из-за агрессии киевского режима детство никогда не будет забыто. В Алешкинском округе состоялось несколько мероприятий, посвященных Дню памяти погибших детей на Донбассе. Участники почтили память погибших детей минутой молчания. Затем были зажжены свечи памяти, ставшие символом вечной скорби, уважения и нерушимой памяти о каждом ребенке, чья судьба была омрачена трагедией. Так же на мероприятиях ведущие и участники прочли посвященные жертвам киевской агрессии стихи. "Соболезнуем, понимаем как это… Потому что наш район находится в прифронтовой зоне и у нас, к сожалению, тоже есть потери. Украинский террористический режим систематически наносит удары, (проводит) всевозможные дроновые атаки, артиллерийские, ракетные удары, и, к сожалению, при этих ударах гибнут и дети, и население гражданское. Очень прискорбно", - сказал глава округа на мероприятии. Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей. Киев систематически нарушал минские соглашения ("Минск-2"), в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России. 27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 26 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 247 человек, раненых – 1021. В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250526/donetsk-2019140260.html

https://ria.ru/20250727/ombudsmen-2031703811.html

https://ria.ru/20250727/vsu-2031689316.html

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Варвара Скокшина

донбасс, россия, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, дарья морозова, общество