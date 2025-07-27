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В Москве прошла акция-реквием ко Дню памяти погибших в Донбассе детей - РИА Новости, 27.07.2025
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14:33 27.07.2025 (обновлено: 14:37 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/aktsiya-rekviem-2031741086.html
В Москве прошла акция-реквием ко Дню памяти погибших в Донбассе детей
В Москве прошла акция-реквием ко Дню памяти погибших в Донбассе детей - РИА Новости, 27.07.2025
В Москве прошла акция-реквием ко Дню памяти погибших в Донбассе детей
Акция-реквием, приуроченная ко Дню памяти детей-жертв агрессии киевского режима в Донбассе, прошла в столичном Музее Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:33:00+03:00
2025-07-27T14:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
дарья морозова
игорь мартынов (политик)
музей победы
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Акция-реквием, приуроченная ко Дню памяти детей-жертв агрессии киевского режима в Донбассе, прошла в столичном Музее Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы проводим акцию, посвященную Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе. Мы сегодня в зале памяти и скорби зачитываем имена погибших детей. 11 лет назад начались эти страшные события, и Донбасс был подвержен жестоким ударам киевского режима, при котором погибли невинные люди, к сожалению, дети. И сегодня мы хотим всем донести, сказать о том, что эти жертвы, они никому не нужны, что мы обязаны сохранить мир, сохранить жизнь и сохранить наше будущее, а дети – это наше будущее", - сказал РИА Новости заместитель генерального директора Музея Победы Тимофей Кустов. В ходе акции участники произносили имена детей, погибших от рук украинских войск, рассказывали истории каждого убитого ВСУ ребенка, возложили цветы, лампадки и игрушки. "Музей Победы является центром сохранения исторической памяти, и мы должны все-таки рассказывать о нашем прошлом, чтобы предотвратить подобные вещи в будущем. И, конечно, подобные акции будут проходить в нашем музее, это одна из наших основных задач - доносить людям правильную информацию о прошлом, настоящем и будущем", - заключил Кустов. 27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 26 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 247, раненых – 1021. В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.
https://ria.ru/20250526/donetsk-2019140260.html
https://ria.ru/20250727/donetsk-2031719132.html
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донбасс
донецкая народная республика
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донбасс, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, дарья морозова, игорь мартынов (политик), музей победы, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Дарья Морозова, Игорь Мартынов (политик), Музей Победы, Вооруженные силы Украины
В Москве прошла акция-реквием ко Дню памяти погибших в Донбассе детей

В Москве в Музее Победы прошла акция ко Дню памяти погибших в Донбассе детей

© МуZей Победы/TelegramАкция-реквием в память о детях Донбасса в Музее Победы в Москве
Акция-реквием в память о детях Донбасса в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© МуZей Победы/Telegram
Акция-реквием в память о детях Донбасса в Музее Победы в Москве
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Акция-реквием, приуроченная ко Дню памяти детей-жертв агрессии киевского режима в Донбассе, прошла в столичном Музее Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодня мы проводим акцию, посвященную Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе. Мы сегодня в зале памяти и скорби зачитываем имена погибших детей. 11 лет назад начались эти страшные события, и Донбасс был подвержен жестоким ударам киевского режима, при котором погибли невинные люди, к сожалению, дети. И сегодня мы хотим всем донести, сказать о том, что эти жертвы, они никому не нужны, что мы обязаны сохранить мир, сохранить жизнь и сохранить наше будущее, а дети – это наше будущее", - сказал РИА Новости заместитель генерального директора Музея Победы Тимофей Кустов.
Делегация иностранных журналистов на Аллее ангелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Делегация иностранных журналистов почтила память детей, погибших в Донецке
26 мая, 16:21
В ходе акции участники произносили имена детей, погибших от рук украинских войск, рассказывали истории каждого убитого ВСУ ребенка, возложили цветы, лампадки и игрушки.
«
"Музей Победы является центром сохранения исторической памяти, и мы должны все-таки рассказывать о нашем прошлом, чтобы предотвратить подобные вещи в будущем. И, конечно, подобные акции будут проходить в нашем музее, это одна из наших основных задач - доносить людям правильную информацию о прошлом, настоящем и будущем", - заключил Кустов.
27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 26 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 247, раненых – 1021.
Акция у скульптуры Дети Донбасса - дети войны в Донецке в День памяти детей - жертв войны в Донбассе. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Донецке и Макеевке почтили память детей, погибших в Донбассе
12:07
В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов".
Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.
Аллея деревьев-цветов высажена возле Тарасовской школы в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области в День памяти погибших детей на Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Херсонской области высадили аллею в память о детях, погибших в Донбассе
10:42
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинДарья МорозоваИгорь Мартынов (политик)Музей ПобедыВооруженные силы Украины
 
 
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