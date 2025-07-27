https://ria.ru/20250727/aktsiya-rekviem-2031741086.html

В Москве прошла акция-реквием ко Дню памяти погибших в Донбассе детей

В Москве прошла акция-реквием ко Дню памяти погибших в Донбассе детей - РИА Новости, 27.07.2025

В Москве прошла акция-реквием ко Дню памяти погибших в Донбассе детей

Акция-реквием, приуроченная ко Дню памяти детей-жертв агрессии киевского режима в Донбассе, прошла в столичном Музее Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T14:33:00+03:00

2025-07-27T14:33:00+03:00

2025-07-27T14:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

дарья морозова

игорь мартынов (политик)

музей победы

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Акция-реквием, приуроченная ко Дню памяти детей-жертв агрессии киевского режима в Донбассе, прошла в столичном Музее Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы проводим акцию, посвященную Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе. Мы сегодня в зале памяти и скорби зачитываем имена погибших детей. 11 лет назад начались эти страшные события, и Донбасс был подвержен жестоким ударам киевского режима, при котором погибли невинные люди, к сожалению, дети. И сегодня мы хотим всем донести, сказать о том, что эти жертвы, они никому не нужны, что мы обязаны сохранить мир, сохранить жизнь и сохранить наше будущее, а дети – это наше будущее", - сказал РИА Новости заместитель генерального директора Музея Победы Тимофей Кустов. В ходе акции участники произносили имена детей, погибших от рук украинских войск, рассказывали истории каждого убитого ВСУ ребенка, возложили цветы, лампадки и игрушки. "Музей Победы является центром сохранения исторической памяти, и мы должны все-таки рассказывать о нашем прошлом, чтобы предотвратить подобные вещи в будущем. И, конечно, подобные акции будут проходить в нашем музее, это одна из наших основных задач - доносить людям правильную информацию о прошлом, настоящем и будущем", - заключил Кустов. 27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 26 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 247, раненых – 1021. В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.

https://ria.ru/20250526/donetsk-2019140260.html

https://ria.ru/20250727/donetsk-2031719132.html

https://ria.ru/20250727/alleja-2031711509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, дарья морозова, игорь мартынов (политик), музей победы, вооруженные силы украины