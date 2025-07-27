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Ростовская АЭС после ночной атаки беспилотников работает в штатном режиме - РИА Новости, 27.07.2025
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14:00 27.07.2025 (обновлено: 14:10 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/aes-2031735080.html
Ростовская АЭС после ночной атаки беспилотников работает в штатном режиме
Ростовская АЭС после ночной атаки беспилотников работает в штатном режиме - РИА Новости, 27.07.2025
Ростовская АЭС после ночной атаки беспилотников работает в штатном режиме
Ростовская АЭС после ночной атаки на Волгодонск сообщила о работе в штатном режиме, все четыре энергоблока в сети в соответствии с графиком нагрузки, сообщает... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:00:00+03:00
2025-07-27T14:10:00+03:00
волгодонск
ростовская аэс
происшествия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ростовская АЭС после ночной атаки на Волгодонск сообщила о работе в штатном режиме, все четыре энергоблока в сети в соответствии с графиком нагрузки, сообщает Telegram-канал станции.Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал о ночной атаке на Каменск-Шахтинск, Волгодонск, Каменск и Белокалитвинский район Ростовской области."Ростовская АЭС работает в штатном режиме. Все четыре энергоблока в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки", - говорится в публикации.
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волгодонск, ростовская аэс, происшествия
Волгодонск, Ростовская АЭС, Происшествия
Ростовская АЭС после ночной атаки беспилотников работает в штатном режиме

Ростовская АЭС после ночной атаки БПЛА на Волгодонск работает в штатном режиме

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостовская атомная электростанция
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ростовская АЭС после ночной атаки на Волгодонск сообщила о работе в штатном режиме, все четыре энергоблока в сети в соответствии с графиком нагрузки, сообщает Telegram-канал станции.
Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал о ночной атаке на Каменск-Шахтинск, Волгодонск, Каменск и Белокалитвинский район Ростовской области.
"Ростовская АЭС работает в штатном режиме. Все четыре энергоблока в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки", - говорится в публикации.
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