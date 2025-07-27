https://ria.ru/20250727/aes-2031735080.html

Ростовская АЭС после ночной атаки беспилотников работает в штатном режиме

Ростовская АЭС после ночной атаки беспилотников работает в штатном режиме - РИА Новости, 27.07.2025

Ростовская АЭС после ночной атаки беспилотников работает в штатном режиме

Ростовская АЭС после ночной атаки на Волгодонск сообщила о работе в штатном режиме, все четыре энергоблока в сети в соответствии с графиком нагрузки, сообщает... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T14:00:00+03:00

2025-07-27T14:00:00+03:00

2025-07-27T14:10:00+03:00

волгодонск

ростовская аэс

происшествия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ростовская АЭС после ночной атаки на Волгодонск сообщила о работе в штатном режиме, все четыре энергоблока в сети в соответствии с графиком нагрузки, сообщает Telegram-канал станции.Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал о ночной атаке на Каменск-Шахтинск, Волгодонск, Каменск и Белокалитвинский район Ростовской области."Ростовская АЭС работает в штатном режиме. Все четыре энергоблока в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волгодонск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волгодонск, ростовская аэс, происшествия