https://ria.ru/20250727/aeroport-2031719019.html
"Пулково" начал прием и выпуск рейсов после снятия ограничений
"Пулково" начал прием и выпуск рейсов после снятия ограничений - РИА Новости, 27.07.2025
"Пулково" начал прием и выпуск рейсов после снятия ограничений
Аэропорт "Пулково" начинает прием и выпуск рейсов воздушных судов, сообщила авиагавань. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:07:00+03:00
2025-07-27T12:07:00+03:00
2025-07-27T14:06:00+03:00
артем кореняко
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" начинает прием и выпуск рейсов воздушных судов, сообщила авиагавань. "Аэропорт "Пулково" начинает прием и выпуск рейсов воздушных судов. Пассажиры готовятся к вылету", - говорится в публикации Telegram-канала авиагавани. Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что утром в воскресенье в "Пулково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время аэропорт открыт для вылета воздушных судов. Сообщалось, что из-за вводимых ограничений в "Пулково задержаны на вылет 57 рейсов, 22 направлено на запасные аэродромы.
https://ria.ru/20250723/aeroport-2030795733.html
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Территория аэропорта "Пулково"
"Пулково" начинает прием и выпуск рейсов воздушных судов, пассажиры готовятся к вылету, сообщила авиагавань, показав кадры с территории аэропорта
2025-07-27T12:07
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РИА Новости
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артем кореняко, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Артем Кореняко, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
"Пулково" начал прием и выпуск рейсов после снятия ограничений
"Пулково" начал прием и выпуск рейсов после снятия ограничений