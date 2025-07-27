https://ria.ru/20250727/aeroport-2031719019.html

"Пулково" начал прием и выпуск рейсов после снятия ограничений

"Пулково" начал прием и выпуск рейсов после снятия ограничений - РИА Новости, 27.07.2025

"Пулково" начал прием и выпуск рейсов после снятия ограничений

Аэропорт "Пулково" начинает прием и выпуск рейсов воздушных судов, сообщила авиагавань. РИА Новости, 27.07.2025

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артем кореняко

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" начинает прием и выпуск рейсов воздушных судов, сообщила авиагавань. "Аэропорт "Пулково" начинает прием и выпуск рейсов воздушных судов. Пассажиры готовятся к вылету", - говорится в публикации Telegram-канала авиагавани. Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что утром в воскресенье в "Пулково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время аэропорт открыт для вылета воздушных судов. Сообщалось, что из-за вводимых ограничений в "Пулково задержаны на вылет 57 рейсов, 22 направлено на запасные аэродромы.

https://ria.ru/20250723/aeroport-2030795733.html

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Территория аэропорта "Пулково" "Пулково" начинает прием и выпуск рейсов воздушных судов, пассажиры готовятся к вылету, сообщила авиагавань, показав кадры с территории аэропорта 2025-07-27T12:07 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артем кореняко, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)