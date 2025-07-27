https://ria.ru/20250727/aeroport-2031708211.html
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения - РИА Новости, 27.07.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения
В️ аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:17:00+03:00
2025-07-27T10:17:00+03:00
2025-07-27T10:19:00+03:00
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В️ аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Нижний Новгород (Стригино). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Он отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Нижний Новгород.
https://ria.ru/20250726/bespilotnik-2031621110.html
нижний новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на прием и выпуск самолетов