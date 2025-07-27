https://ria.ru/20250727/aeroport-2031708211.html

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения - РИА Новости, 27.07.2025

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

В️ аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 27.07.2025

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нижний новгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В️ аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Нижний Новгород (Стригино). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Он отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Нижний Новгород.

https://ria.ru/20250726/bespilotnik-2031621110.html

нижний новгород

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность