Рейтинг@Mail.ru
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:13 26.07.2025 (обновлено: 01:27 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/zemletryasenie-2031550254.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 26.07.2025
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T01:13:00+03:00
2025-07-26T01:27:00+03:00
в мире
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 21:29 по времени UTC (00:29 мск) в 152 километрах к северо-западу от города Тернате с населением более 100 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 60 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20250725/zemletryasenie-2031320571.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Индонезии в Молуккском море произошло землетрясение магнитудой 5,8

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 21:29 по времени UTC (00:29 мск) в 152 километрах к северо-западу от города Тернате с населением более 100 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 60 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3
Вчера, 09:06
 
В миреИндонезияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала