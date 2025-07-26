https://ria.ru/20250726/zemletryasenie-2031550254.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 26.07.2025
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T01:13:00+03:00
2025-07-26T01:13:00+03:00
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в мире
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 21:29 по времени UTC (00:29 мск) в 152 километрах к северо-западу от города Тернате с населением более 100 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 60 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20250725/zemletryasenie-2031320571.html
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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Индонезии в Молуккском море произошло землетрясение магнитудой 5,8