https://ria.ru/20250726/zemletryasenie-2031550254.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 26.07.2025

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T01:13:00+03:00

2025-07-26T01:13:00+03:00

2025-07-26T01:27:00+03:00

в мире

индонезия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 21:29 по времени UTC (00:29 мск) в 152 километрах к северо-западу от города Тернате с населением более 100 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 60 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20250725/zemletryasenie-2031320571.html

индонезия

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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)