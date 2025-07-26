https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031650445.html

"Помните об этом". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского

"Помните об этом". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского - РИА Новости, 26.07.2025

"Помните об этом". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского

США и европейские страны давно знают о масштабах коррупции, в которой замешан Владимир Зеленский и его команда, такое мнение выразил британский дипломат,... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T19:24:00+03:00

2025-07-26T19:24:00+03:00

2025-07-26T19:24:00+03:00

в мире

великобритания

сша

россия

владимир зеленский

кир стармер

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_e9c8e205d82b452bf0c7739922f24172.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. США и европейские страны давно знают о масштабах коррупции, в которой замешан Владимир Зеленский и его команда, такое мнение выразил британский дипломат, экс-посол Великобритании в России Иэн Прауд в соцсети X."Дипломатические представительства США, Великобритании и других крупнейших европейских стран в Киеве уже давно осведомлены о масштабных обвинениях в коррупции, циркулирующих вокруг команды Зеленского. Помните об этом, поскольку такие люди, как (премьер-министр Великобритании. — Прим. ред.) Кир Стармер, в ближайшие месяцы будут выражать удивление и растущую обеспокоенность", — написал он.Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии он был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Со вторника по всей стране проходят акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.

https://ria.ru/20250726/ukraina-2031623001.html

https://ria.ru/20250726/nato-2031598622.html

великобритания

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, сша, россия, владимир зеленский, кир стармер, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), украина