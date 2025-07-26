Рейтинг@Mail.ru
"Помните об этом". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031650445.html
"Помните об этом". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского
"Помните об этом". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского - РИА Новости, 26.07.2025
"Помните об этом". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского
США и европейские страны давно знают о масштабах коррупции, в которой замешан Владимир Зеленский и его команда, такое мнение выразил британский дипломат,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T19:24:00+03:00
2025-07-26T19:24:00+03:00
в мире
великобритания
сша
россия
владимир зеленский
кир стармер
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_e9c8e205d82b452bf0c7739922f24172.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. США и европейские страны давно знают о масштабах коррупции, в которой замешан Владимир Зеленский и его команда, такое мнение выразил британский дипломат, экс-посол Великобритании в России Иэн Прауд в соцсети X."Дипломатические представительства США, Великобритании и других крупнейших европейских стран в Киеве уже давно осведомлены о масштабных обвинениях в коррупции, циркулирующих вокруг команды Зеленского. Помните об этом, поскольку такие люди, как (премьер-министр Великобритании. — Прим. ред.) Кир Стармер, в ближайшие месяцы будут выражать удивление и растущую обеспокоенность", — написал он.Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии он был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Со вторника по всей стране проходят акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031623001.html
https://ria.ru/20250726/nato-2031598622.html
великобритания
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_104bd0d9b0370244fb885985ba3a8a04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, россия, владимир зеленский, кир стармер, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), украина
В мире, Великобритания, США, Россия, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Украина
"Помните об этом". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского

Дипломат Прауд: США и Европа давно знают о масштабах коррупции на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. США и европейские страны давно знают о масштабах коррупции, в которой замешан Владимир Зеленский и его команда, такое мнение выразил британский дипломат, экс-посол Великобритании в России Иэн Прауд в соцсети X.
"Дипломатические представительства США, Великобритании и других крупнейших европейских стран в Киеве уже давно осведомлены о масштабных обвинениях в коррупции, циркулирующих вокруг команды Зеленского. Помните об этом, поскольку такие люди, как (премьер-министр Великобритании. — Прим. ред.) Кир Стармер, в ближайшие месяцы будут выражать удивление и растущую обеспокоенность", — написал он.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В СБ ООН произошла перепалка из-за Украины
Вчера, 15:42
Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии он был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Со вторника по всей стране проходят акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Экс-премьер министр Украины заявил о подготовке НАТО к нападению на Россию
Вчера, 12:37
 
В миреВеликобританияСШАРоссияВладимир ЗеленскийКир СтармерВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала