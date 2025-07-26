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"Несмотря на репрессии". Зеленскому сообщили печальные новости об украинцах - РИА Новости, 26.07.2025
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14:54 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031616590.html
"Несмотря на репрессии". Зеленскому сообщили печальные новости об украинцах
"Несмотря на репрессии". Зеленскому сообщили печальные новости об украинцах - РИА Новости, 26.07.2025
"Несмотря на репрессии". Зеленскому сообщили печальные новости об украинцах
Украинцы начинают объединяться против режима Владимира Зеленского несмотря на репрессии, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:54:00+03:00
2025-07-26T14:54:00+03:00
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
в мире
львов
днепропетровск
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинцы начинают объединяться против режима Владимира Зеленского несмотря на репрессии, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico."Украинцы начинают массово выходить на улицы в ответ на новый закон режима (Об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). — Прим. ред.), ослабляющий антикоррупционные агентства. Население сплачивается, и делает это, несмотря на жестокие репрессии", — говорится в материале.Автор назвал политический режим Зеленского самодержавием, приостановившим выборы и прибегнувшим к принудительному набору в армию, добавив, что украинское население начинает понимать это.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал законопроект. Часть парламентариев расценила его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.Митинг в столице проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позже депутат Ярослав Железняк заявил, что в Раде намерены оспорить документ в Конституционном суде.Уже в четверг Зеленский на фоне митингов внес другой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031597097.html
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, владимир зеленский, киев, в мире, львов, днепропетровск
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Киев, В мире, Львов, Днепропетровск
"Несмотря на репрессии". Зеленскому сообщили печальные новости об украинцах

L’Antidiplomatico: украинцы объединяются против Зеленского несмотря на репрессии

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинцы начинают объединяться против режима Владимира Зеленского несмотря на репрессии, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.
"Украинцы начинают массово выходить на улицы в ответ на новый закон режима (Об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). — Прим. ред.), ослабляющий антикоррупционные агентства. Население сплачивается, и делает это, несмотря на жестокие репрессии", — говорится в материале.
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Автор назвал политический режим Зеленского самодержавием, приостановившим выборы и прибегнувшим к принудительному набору в армию, добавив, что украинское население начинает понимать это.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал законопроект. Часть парламентариев расценила его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.
Митинг в столице проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позже депутат Ярослав Железняк заявил, что в Раде намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне митингов внес другой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевВ миреЛьвовДнепропетровск
 
 
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