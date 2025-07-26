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В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка
В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка - РИА Новости, 26.07.2025
В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка
В июне в Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T11:22:00+03:00
2025-07-26T11:22:00+03:00
2025-07-26T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В июне в Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Родителями стали пятилетний Борис и восьмилетняя Пижма. Посетители уже могут увидеть маленького самца, который родился весом 15,1 килограмма в экспозиции на старой территории. Он находится там вместе с мамой", — говорится в заявлении. Отмечается, что травоядные отлично адаптировались к столичному климату и регулярно приносят потомство. "Роды прошли благополучно, Пижма — опытная мама, она отлично со всем справилась. <...> Сейчас он (ячонок. — Прим. ред.) живет в одном вольере с мамой, а также со взрослой самкой Ассоль. Отец Борис вернется в группу через некоторое время", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.Она добавила, что зоологи осмотрели малыша и сделали ему укол витаминов.
https://ria.ru/20250724/zoopark-2031035593.html
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светлана акулова, московский зоопарк, россия, москва
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Россия, Москва
В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка
В июне в Московском зоопарке появился на свет детеныш домашнего яка