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В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка - РИА Новости, 26.07.2025
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11:22 26.07.2025 (обновлено: 13:18 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/yak-2031586786.html
В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка
В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка - РИА Новости, 26.07.2025
В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка
В июне в Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T11:22:00+03:00
2025-07-26T13:18:00+03:00
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светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В июне в Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Родителями стали пятилетний Борис и восьмилетняя Пижма. Посетители уже могут увидеть маленького самца, который родился весом 15,1 килограмма в экспозиции на старой территории. Он находится там вместе с мамой", — говорится в заявлении. Отмечается, что травоядные отлично адаптировались к столичному климату и регулярно приносят потомство. "Роды прошли благополучно, Пижма — опытная мама, она отлично со всем справилась. &lt;...&gt; Сейчас он (ячонок. — Прим. ред.) живет в одном вольере с мамой, а также со взрослой самкой Ассоль. Отец Борис вернется в группу через некоторое время", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.Она добавила, что зоологи осмотрели малыша и сделали ему укол витаминов.
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светлана акулова, московский зоопарк, россия, москва
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Россия, Москва
В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка

В июне в Московском зоопарке появился на свет детеныш домашнего яка

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыДетеныш домашнего яка, появившийся на свет в Московском зоопарке
Детеныш домашнего яка, появившийся на свет в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Детеныш домашнего яка, появившийся на свет в Московском зоопарке
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В июне в Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Родителями стали пятилетний Борис и восьмилетняя Пижма. Посетители уже могут увидеть маленького самца, который родился весом 15,1 килограмма в экспозиции на старой территории. Он находится там вместе с мамой", — говорится в заявлении.
Отмечается, что травоядные отлично адаптировались к столичному климату и регулярно приносят потомство.
"Роды прошли благополучно, Пижма — опытная мама, она отлично со всем справилась. <...> Сейчас он (ячонок. — Прим. ред.) живет в одном вольере с мамой, а также со взрослой самкой Ассоль. Отец Борис вернется в группу через некоторое время", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Она добавила, что зоологи осмотрели малыша и сделали ему укол витаминов.
Детеныш краснокнижной боливийской ночной обезьяны появился на свет в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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24 июля, 07:19
 
Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркРоссияМосква
 
 
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