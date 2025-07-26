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Власти Венесуэлы закроют все пограничные переходы на время выборов
Власти Венесуэлы закроют все пограничные переходы на время выборов - РИА Новости, 26.07.2025
Власти Венесуэлы закроют все пограничные переходы на время выборов
Правительство Венесуэлы закроет все пограничные переходы на время проведения муниципальных выборов, сообщила исполнительный вице-президент страны Дельси... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T09:58:00+03:00
2025-07-26T09:58:00+03:00
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МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Правительство Венесуэлы закроет все пограничные переходы на время проведения муниципальных выборов, сообщила исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес. "С субботы, 26 июля, с 6:00 (12:00 мск) утра и до понедельника, 28 июля, 6:00 утра, будут закрыты все пограничные переходы с целью содействия проведению муниципальных выборов, которые состоятся в воскресенье, 27 июля, на всей территории страны", - говорится в заявлении в телеграм-канале Родригес. Подобные меры ранее принимались в Венесуэле в периоды голосований с целью обеспечения безопасности и порядка.
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в мире, венесуэла, дельси родригес
В мире, Венесуэла, Дельси Родригес
Власти Венесуэлы закроют все пограничные переходы на время выборов
Власти Венесуэлы закроют все пограничные переходы на время муниципальных выборов