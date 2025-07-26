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ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 26.07.2025
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19:28 26.07.2025 (обновлено: 19:40 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/vsu-2031650897.html
ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области
ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 26.07.2025
ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области
Украинские военные в субботу три раза обстреляли город Шебекино Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T19:28:00+03:00
2025-07-26T19:40:00+03:00
происшествия
шебекино
белгородская область
александровка (азовский район)
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные в субботу три раза обстреляли город Шебекино Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Три муниципалитета атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате трех обстрелов города Шебекино разрушен частный дом. В четырех других домах посечены кровли и выбиты окна. Повреждены шесть надворных построек, перебиты газовая труба и линия электропередачи. Осколками посечены две машины. Также повреждены остекление и фасад социального объекта", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Белянка Шебекинского округа вследствие прилета боеприпаса по территории предприятия повреждены склад и три единицы техники. В районе села Александровка от удара FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль. В селе Новое Волоконовского района дрон атаковал частный дом. "В Валуйском округе в хуторе Леоновка в результате атаки дрона пробита крыша надворной постройки. В селе Борки от детонации FPV-дрона повреждена линия электропередачи... В поселке Уразово еще один коммерческий объект атакован дроном", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031641959.html
шебекино
белгородская область
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происшествия, шебекино, белгородская область, александровка (азовский район), вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Александровка (Азовский район), Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области

Гладков: ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. 26 июля 2025
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. 26 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. 26 июля 2025
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные в субботу три раза обстреляли город Шебекино Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Три муниципалитета атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате трех обстрелов города Шебекино разрушен частный дом. В четырех других домах посечены кровли и выбиты окна. Повреждены шесть надворных построек, перебиты газовая труба и линия электропередачи. Осколками посечены две машины. Также повреждены остекление и фасад социального объекта", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Белянка Шебекинского округа вследствие прилета боеприпаса по территории предприятия повреждены склад и три единицы техники. В районе села Александровка от удара FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль. В селе Новое Волоконовского района дрон атаковал частный дом.
"В Валуйском округе в хуторе Леоновка в результате атаки дрона пробита крыша надворной постройки. В селе Борки от детонации FPV-дрона повреждена линия электропередачи... В поселке Уразово еще один коммерческий объект атакован дроном", - уточнил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьАлександровка (Азовский район)Вячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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