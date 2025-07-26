https://ria.ru/20250726/vsu-2031650897.html
ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области
ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 26.07.2025
ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области
Украинские военные в субботу три раза обстреляли город Шебекино Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T19:28:00+03:00
2025-07-26T19:28:00+03:00
2025-07-26T19:40:00+03:00
происшествия
шебекино
белгородская область
александровка (азовский район)
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031652433_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_31d078748a914acc1e393bff34308201.jpg
БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные в субботу три раза обстреляли город Шебекино Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Три муниципалитета атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате трех обстрелов города Шебекино разрушен частный дом. В четырех других домах посечены кровли и выбиты окна. Повреждены шесть надворных построек, перебиты газовая труба и линия электропередачи. Осколками посечены две машины. Также повреждены остекление и фасад социального объекта", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Белянка Шебекинского округа вследствие прилета боеприпаса по территории предприятия повреждены склад и три единицы техники. В районе села Александровка от удара FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль. В селе Новое Волоконовского района дрон атаковал частный дом. "В Валуйском округе в хуторе Леоновка в результате атаки дрона пробита крыша надворной постройки. В селе Борки от детонации FPV-дрона повреждена линия электропередачи... В поселке Уразово еще один коммерческий объект атакован дроном", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031641959.html
шебекино
белгородская область
александровка (азовский район)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031652433_77:115:1204:960_1920x0_80_0_0_530b3e166909374fb37e98aa8c3921d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, александровка (азовский район), вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Александровка (Азовский район), Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области
Гладков: ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области