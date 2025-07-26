https://ria.ru/20250726/vsu-2031650897.html

ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области

ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 26.07.2025

ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области

Украинские военные в субботу три раза обстреляли город Шебекино Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T19:28:00+03:00

2025-07-26T19:28:00+03:00

2025-07-26T19:40:00+03:00

происшествия

шебекино

белгородская область

александровка (азовский район)

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные в субботу три раза обстреляли город Шебекино Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Три муниципалитета атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате трех обстрелов города Шебекино разрушен частный дом. В четырех других домах посечены кровли и выбиты окна. Повреждены шесть надворных построек, перебиты газовая труба и линия электропередачи. Осколками посечены две машины. Также повреждены остекление и фасад социального объекта", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Белянка Шебекинского округа вследствие прилета боеприпаса по территории предприятия повреждены склад и три единицы техники. В районе села Александровка от удара FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль. В селе Новое Волоконовского района дрон атаковал частный дом. "В Валуйском округе в хуторе Леоновка в результате атаки дрона пробита крыша надворной постройки. В селе Борки от детонации FPV-дрона повреждена линия электропередачи... В поселке Уразово еще один коммерческий объект атакован дроном", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031641959.html

шебекино

белгородская область

александровка (азовский район)

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происшествия, шебекино, белгородская область, александровка (азовский район), вячеслав гладков, вооруженные силы украины