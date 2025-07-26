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На ЗАЭС оценили угрозу ядерной безопасности из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 26.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/vsu-2031640127.html
На ЗАЭС оценили угрозу ядерной безопасности из-за ударов ВСУ
На ЗАЭС оценили угрозу ядерной безопасности из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 26.07.2025
На ЗАЭС оценили угрозу ядерной безопасности из-за ударов ВСУ
Угроза ядерной безопасности в результате ударов, подобных атакам ВСУ в пятницу на пожарную часть Запорожской АЭС и город Энергодар, оценивается как крайне... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T18:02:00+03:00
2025-07-26T18:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
евгений балицкий
запорожская аэс
вооруженные силы украины
магатэ
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Угроза ядерной безопасности в результате ударов, подобных атакам ВСУ в пятницу на пожарную часть Запорожской АЭС и город Энергодар, оценивается как крайне высокая, сообщила в субботу пресс-служба ЗАЭС. "Угроза ядерной безопасности, создаваемая такими атаками, остается крайне высокой", - сообщили на станции. В пресс-службе добавили, что присутствие международных инспекторов на ЗАЭС в этот критический момент имеет ключевое значение для фиксации событий и подчеркивает чрезвычайную опасность подобных атак. В пятницу украинский дрон сбросил боеприпас на стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС, произошёл пожар, было повреждено несколько автомобилей. Позднее украинские войска нанесли артиллерийские удары по городу Энергодар. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате два мирных жителя погибли, еще двое были ранены. В субботу места атак были показаны инспекторам МАГАТЭ.
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энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Происшествия
На ЗАЭС оценили угрозу ядерной безопасности из-за ударов ВСУ

На ЗАЭС заявили о крайне высокой угрозе ядерной безопасности из-за ударов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Угроза ядерной безопасности в результате ударов, подобных атакам ВСУ в пятницу на пожарную часть Запорожской АЭС и город Энергодар, оценивается как крайне высокая, сообщила в субботу пресс-служба ЗАЭС.
"Угроза ядерной безопасности, создаваемая такими атаками, остается крайне высокой", - сообщили на станции.
В пресс-службе добавили, что присутствие международных инспекторов на ЗАЭС в этот критический момент имеет ключевое значение для фиксации событий и подчеркивает чрезвычайную опасность подобных атак.
В пятницу украинский дрон сбросил боеприпас на стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС, произошёл пожар, было повреждено несколько автомобилей. Позднее украинские войска нанесли артиллерийские удары по городу Энергодар. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате два мирных жителя погибли, еще двое были ранены. В субботу места атак были показаны инспекторам МАГАТЭ.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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4 июля, 19:08
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныМАГАТЭПроисшествия
 
 
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