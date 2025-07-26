https://ria.ru/20250726/vsu-2031640127.html

На ЗАЭС оценили угрозу ядерной безопасности из-за ударов ВСУ

На ЗАЭС оценили угрозу ядерной безопасности из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 26.07.2025

На ЗАЭС оценили угрозу ядерной безопасности из-за ударов ВСУ

Угроза ядерной безопасности в результате ударов, подобных атакам ВСУ в пятницу на пожарную часть Запорожской АЭС и город Энергодар, оценивается как крайне... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T18:02:00+03:00

2025-07-26T18:02:00+03:00

2025-07-26T18:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

евгений балицкий

запорожская аэс

вооруженные силы украины

магатэ

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Угроза ядерной безопасности в результате ударов, подобных атакам ВСУ в пятницу на пожарную часть Запорожской АЭС и город Энергодар, оценивается как крайне высокая, сообщила в субботу пресс-служба ЗАЭС. "Угроза ядерной безопасности, создаваемая такими атаками, остается крайне высокой", - сообщили на станции. В пресс-службе добавили, что присутствие международных инспекторов на ЗАЭС в этот критический момент имеет ключевое значение для фиксации событий и подчеркивает чрезвычайную опасность подобных атак. В пятницу украинский дрон сбросил боеприпас на стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС, произошёл пожар, было повреждено несколько автомобилей. Позднее украинские войска нанесли артиллерийские удары по городу Энергодар. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате два мирных жителя погибли, еще двое были ранены. В субботу места атак были показаны инспекторам МАГАТЭ.

https://ria.ru/20250704/zaes-2027281755.html

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энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, происшествия