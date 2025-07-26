Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ сделали признание о крушении самолета с пленными - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 26.07.2025 (обновлено: 23:40 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/vsu-2031617508.html
В ВСУ сделали признание о крушении самолета с пленными
В ВСУ сделали признание о крушении самолета с пленными - РИА Новости, 26.07.2025
В ВСУ сделали признание о крушении самолета с пленными
В Вооруженных силах Украины признали, что на борту сбитого ими в январе 2024 года в Белгородской области российского самолета Ил-76 находились украинские... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:58:00+03:00
2025-07-26T23:40:00+03:00
крушение ил-76 в белгородской области
украина
белгородская область
россия
алексей данилов
маргарита симоньян
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923585226_0:41:1134:679_1920x0_80_0_0_ef97384065fb39e2259b0edcc8539687.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины признали, что на борту сбитого ими в январе 2024 года в Белгородской области российского самолета Ил-76 находились украинские военнопленные, об этом свидетельствует запись в аккаунте 24-я отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила в Facebook*."Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. &lt;…&gt; Сегодня мы проводили их в последний путь", — говорится в посте.В публикации сообщается, что во Львове похоронили 12 военных из числа находившихся на борту сбитого самолета. Перечисленные в публикации фамилии совпадают с данными из списка погибших, который опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в январе 2024 года.New York Times со ссылкой на официальных лиц из США позже сообщила, что американские чиновники признают верными данные о том, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой Patriot. Газета уточнила, что американские чиновники не подтверждали личности тех, кто был на борту, но признают вероятным, что там на самом деле были украинские пленные.Крушение Ил-76ВСУ 24 января 2024 года сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.Останки тел военнопленных Москва передала украинской стороне в начале декабря 2024-го.В марте заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные военнослужащие ВСУ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20250705/samolet-2027349300.html
украина
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923585226_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4b0905fb1de5d5d75d5f705a9b3ee368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крушение ил-76 в белгородской области, украина, белгородская область, россия, алексей данилов, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, ил-76
Крушение Ил-76 в Белгородской области, Украина, Белгородская область, Россия, Алексей Данилов, Маргарита Симоньян, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ил-76
В ВСУ сделали признание о крушении самолета с пленными

ВСУ признали наличие украинских пленных на борту сбитого ими Ил-76 в 2024 году

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины признали, что на борту сбитого ими в январе 2024 года в Белгородской области российского самолета Ил-76 находились украинские военнопленные, об этом свидетельствует запись в аккаунте 24-я отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила в Facebook*.
"Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. <…> Сегодня мы проводили их в последний путь", — говорится в посте.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Украина убивает своих
24 января 2024, 17:35
В публикации сообщается, что во Львове похоронили 12 военных из числа находившихся на борту сбитого самолета. Перечисленные в публикации фамилии совпадают с данными из списка погибших, который опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в январе 2024 года.
New York Times со ссылкой на официальных лиц из США позже сообщила, что американские чиновники признают верными данные о том, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой Patriot. Газета уточнила, что американские чиновники не подтверждали личности тех, кто был на борту, но признают вероятным, что там на самом деле были украинские пленные.
© Фото : Маргарита Симоньян / TelegramСписок украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
1 из 4
© Фото : Маргарита Симоньян / TelegramСписок украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
2 из 4
© Фото : Маргарита Симоньян / TelegramСписок украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
3 из 4
© Фото : Маргарита Симоньян / TelegramСписок украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
4 из 4
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
1 из 4
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
2 из 4
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
3 из 4
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
4 из 4

Крушение Ил-76

ВСУ 24 января 2024 года сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
Останки тел военнопленных Москва передала украинской стороне в начале декабря 2024-го.
В марте заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные военнослужащие ВСУ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Николай Дзяман* - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
СК России назвал причину крушения Ил-76 с пленными в 2024 году
5 июля, 10:38
 
Крушение Ил-76 в Белгородской областиУкраинаБелгородская областьРоссияАлексей ДаниловМаргарита СимоньянВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныИл-76
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала