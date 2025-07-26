В ВСУ сделали признание о крушении самолета с пленными
ВСУ признали наличие украинских пленных на борту сбитого ими Ил-76 в 2024 году
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины признали, что на борту сбитого ими в январе 2024 года в Белгородской области российского самолета Ил-76 находились украинские военнопленные, об этом свидетельствует запись в аккаунте 24-я отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила в Facebook*.
"Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. <…> Сегодня мы проводили их в последний путь", — говорится в посте.
Украина убивает своих
24 января 2024, 17:35
В публикации сообщается, что во Львове похоронили 12 военных из числа находившихся на борту сбитого самолета. Перечисленные в публикации фамилии совпадают с данными из списка погибших, который опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в январе 2024 года.
New York Times со ссылкой на официальных лиц из США позже сообщила, что американские чиновники признают верными данные о том, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой Patriot. Газета уточнила, что американские чиновники не подтверждали личности тех, кто был на борту, но признают вероятным, что там на самом деле были украинские пленные.
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Крушение Ил-76
ВСУ 24 января 2024 года сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
Останки тел военнопленных Москва передала украинской стороне в начале декабря 2024-го.
В марте заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные военнослужащие ВСУ.
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