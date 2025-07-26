https://ria.ru/20250726/vsu-2031617508.html

В ВСУ сделали признание о крушении самолета с пленными

В ВСУ сделали признание о крушении самолета с пленными - РИА Новости, 26.07.2025

В ВСУ сделали признание о крушении самолета с пленными

В Вооруженных силах Украины признали, что на борту сбитого ими в январе 2024 года в Белгородской области российского самолета Ил-76 находились украинские... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:58:00+03:00

2025-07-26T14:58:00+03:00

2025-07-26T23:40:00+03:00

крушение ил-76 в белгородской области

украина

белгородская область

россия

алексей данилов

маргарита симоньян

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923585226_0:41:1134:679_1920x0_80_0_0_ef97384065fb39e2259b0edcc8539687.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины признали, что на борту сбитого ими в январе 2024 года в Белгородской области российского самолета Ил-76 находились украинские военнопленные, об этом свидетельствует запись в аккаунте 24-я отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила в Facebook*."Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. <…> Сегодня мы проводили их в последний путь", — говорится в посте.В публикации сообщается, что во Львове похоронили 12 военных из числа находившихся на борту сбитого самолета. Перечисленные в публикации фамилии совпадают с данными из списка погибших, который опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в январе 2024 года.New York Times со ссылкой на официальных лиц из США позже сообщила, что американские чиновники признают верными данные о том, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой Patriot. Газета уточнила, что американские чиновники не подтверждали личности тех, кто был на борту, но признают вероятным, что там на самом деле были украинские пленные.Крушение Ил-76ВСУ 24 января 2024 года сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.Останки тел военнопленных Москва передала украинской стороне в начале декабря 2024-го.В марте заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные военнослужащие ВСУ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20250705/samolet-2027349300.html

украина

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крушение ил-76 в белгородской области, украина, белгородская область, россия, алексей данилов, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, ил-76