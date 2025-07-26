https://ria.ru/20250726/vsu-2031575586.html
ВСУ за сутки нанесли 51 артудар по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 51 артудар по Херсонской области - РИА Новости, 26.07.2025
ВСУ за сутки нанесли 51 артудар по Херсонской области
Боевики украинской армии за сутки нанесли 51 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 7... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T09:38:00+03:00
2025-07-26T09:38:00+03:00
2025-07-26T09:38:00+03:00
происшествия
днепр (река)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 26 июл - РИА Новости. Боевики украинской армии за сутки нанесли 51 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 7 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 23 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 28 ударов со стороны украинской армии были нанесены ночью. Всего за сутки под огонь ВСУ попали 7 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Старая Маячка, Алешки, Каховка, Новоалексеевка, Каиры, Малая Лепетиха, Новая Каховка.
https://ria.ru/20250726/gergiev-2031477401.html
днепр (река)
херсонская область
каховка
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происшествия, днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Происшествия, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 51 артудар по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 51 артиллерийский удар по левому берегу Днепра