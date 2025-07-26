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"Один бокал". Врач рассказал о неочевидных последствиях употребления вина - РИА Новости, 26.07.2025
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16:51 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/vino-2031630869.html
"Один бокал". Врач рассказал о неочевидных последствиях употребления вина
"Один бокал". Врач рассказал о неочевидных последствиях употребления вина - РИА Новости, 26.07.2025
"Один бокал". Врач рассказал о неочевидных последствиях употребления вина
Систематическое употребление вина даже в небольших количествах может увеличить риск заболевания раком, рассказал заведующий отделением наркологии в клинике... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T16:51:00+03:00
2025-07-26T16:51:00+03:00
андрей тюрин
здоровье - общество
рак
рак груди
рак печени
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Систематическое употребление вина даже в небольших количествах может увеличить риск заболевания раком, рассказал заведующий отделением наркологии в клинике "Алкомед" Андрей Тюрин в комментарии "Ленте.ру"."Риск возрастает при употреблении спиртных напитков даже в малых дозах: например, всего один бокал вина в день увеличивает вероятность рака груди на семь-десять процентов", — сказал он.По словам эксперта, входящий в состав алкоголя этанол и его метаболиты — это канцерогены, провоцирующие рак печени, органов ЖКТ, гортани и молочных желез.Спиртные напитки повышают давление, увеличивают риск инфаркта и инсульта, а также разрушают мозг, вызывая депрессию, тревожное расстройство и деменцию, заключил он.
https://ria.ru/20250726/rak-2031577309.html
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андрей тюрин, здоровье - общество, рак, рак груди, рак печени
Андрей Тюрин, Здоровье - Общество, Рак, Рак груди, Рак печени
"Один бокал". Врач рассказал о неочевидных последствиях употребления вина

Врач Тюрин: один бокал вина в день увеличивает вероятность рака на 10 процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство вина
Производство вина - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Систематическое употребление вина даже в небольших количествах может увеличить риск заболевания раком, рассказал заведующий отделением наркологии в клинике "Алкомед" Андрей Тюрин в комментарии "Ленте.ру".
"Риск возрастает при употреблении спиртных напитков даже в малых дозах: например, всего один бокал вина в день увеличивает вероятность рака груди на семь-десять процентов", — сказал он.
По словам эксперта, входящий в состав алкоголя этанол и его метаболиты — это канцерогены, провоцирующие рак печени, органов ЖКТ, гортани и молочных желез.
Спиртные напитки повышают давление, увеличивают риск инфаркта и инсульта, а также разрушают мозг, вызывая депрессию, тревожное расстройство и деменцию, заключил он.
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