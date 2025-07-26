https://ria.ru/20250726/vino-2031630869.html

"Один бокал". Врач рассказал о неочевидных последствиях употребления вина

"Один бокал". Врач рассказал о неочевидных последствиях употребления вина - РИА Новости, 26.07.2025

"Один бокал". Врач рассказал о неочевидных последствиях употребления вина

Систематическое употребление вина даже в небольших количествах может увеличить риск заболевания раком, рассказал заведующий отделением наркологии в клинике... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T16:51:00+03:00

2025-07-26T16:51:00+03:00

2025-07-26T16:51:00+03:00

андрей тюрин

здоровье - общество

рак

рак груди

рак печени

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Систематическое употребление вина даже в небольших количествах может увеличить риск заболевания раком, рассказал заведующий отделением наркологии в клинике "Алкомед" Андрей Тюрин в комментарии "Ленте.ру"."Риск возрастает при употреблении спиртных напитков даже в малых дозах: например, всего один бокал вина в день увеличивает вероятность рака груди на семь-десять процентов", — сказал он.По словам эксперта, входящий в состав алкоголя этанол и его метаболиты — это канцерогены, провоцирующие рак печени, органов ЖКТ, гортани и молочных желез.Спиртные напитки повышают давление, увеличивают риск инфаркта и инсульта, а также разрушают мозг, вызывая депрессию, тревожное расстройство и деменцию, заключил он.

https://ria.ru/20250726/rak-2031577309.html

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2025

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андрей тюрин, здоровье - общество, рак, рак груди, рак печени