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Период тропических дождей в Москве закончился, заявил Вильфанд
Период тропических дождей в Москве закончился, заявил Вильфанд - РИА Новости, 26.07.2025
Период тропических дождей в Москве закончился, заявил Вильфанд
Период небывалых тропических дождей в Москве закончился, на выходных атмосферное давление повысится, условий для формирования облаков не будет, сообщил РИА... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T05:53:00+03:00
2025-07-26T05:53:00+03:00
2025-07-26T05:53:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Период небывалых тропических дождей в Москве закончился, на выходных атмосферное давление повысится, условий для формирования облаков не будет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "После небывалых осадков, по-настоящему тропических, которые полностью подпадают под этот термин, у всех на устах вопрос, закончился ли период таких осадков. Да, сейчас можно говорить, что да", - сказал Вильфанд. По его словам, барические условия изменились - в выходные давление существенно повысится по сравнению с теми значениями, которые были в течение последних 10 дней. "Давление с субботы будет около и выше нормы, и уже нет условий для формирования облачности, которая всегда сопутствует циклонической циркуляции", - пояснил метеоролог.
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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Период тропических дождей в Москве закончился, заявил Вильфанд
Вильфанд: период тропических дождей в Москве закончился