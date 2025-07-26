https://ria.ru/20250726/vengriya-2031568026.html

В Венгрии надеются, что решение по Украине найдут за 50 дней

В Венгрии надеются, что решение по Украине найдут за 50 дней - РИА Новости, 26.07.2025

В Венгрии надеются, что решение по Украине найдут за 50 дней

Венгрия надеется, что решение украинского конфликта будет найдено в течение 50 дней, о которых говорил президент США Дональда Трамп, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T08:09:00+03:00

2025-07-26T08:09:00+03:00

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ООН, 26 июл - РИА Новости. Венгрия надеется, что решение украинского конфликта будет найдено в течение 50 дней, о которых говорил президент США Дональда Трамп, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы надеемся, что переговоры завершатся успешно. Мы надеемся, что решение будет найдено в течение этих 50 или 45 дней", - сказал Сийярто. На прошлой неделе Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, то США введут 100 % пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть.

https://ria.ru/20250725/vengriya-2031304399.html

венгрия

сша

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в мире, венгрия, сша, будапешт, дональд трамп, петер сийярто