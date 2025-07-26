https://ria.ru/20250726/ukraina-2031671431.html
В Харьковской области прогремел взрыв
В Харьковской области прогремел взрыв - РИА Новости, 26.07.2025
В Харьковской области прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил в ночь на воскресенье украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T22:51:00+03:00
2025-07-26T22:51:00+03:00
2025-07-26T22:51:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил в ночь на воскресенье украинский телеканал "Общественное". "В Златопольской общине на Харьковщине (в Харьковской области - ред.) прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 22.42 мск, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031641959.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области прогремел взрыв
Харьковской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв