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Запад подливает масло в огонь украинского конфликта, заявил Слуцкий - РИА Новости, 26.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:57 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031665641.html
Запад подливает масло в огонь украинского конфликта, заявил Слуцкий
Запад подливает масло в огонь украинского конфликта, заявил Слуцкий - РИА Новости, 26.07.2025
Запад подливает масло в огонь украинского конфликта, заявил Слуцкий
Нагнетая "российскую угрозу", президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие западноевропейские русофобы подливают масло в... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T21:57:00+03:00
2025-07-26T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
польша
леонид слуцкий (политик)
дональд туск
эммануэль макрон
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Нагнетая "российскую угрозу", президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие западноевропейские русофобы подливают масло в огонь украинского конфликта в попытках подорвать переговорные усилия Стамбула-2, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". "Коалиция желающих" маниакально "бьет в бубен большой войны"… Нагнетая "российскую угрозу", Туск, Макрон и другие западноевропейские русофобы подливают масло в огонь украинского конфликта в попытках подорвать переговорные усилия Стамбула-2", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Согласно заявлению Туска, сделанному в пятницу, в НАТО опасаются, что Россия будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году, при этом Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать на страны альянса. "Российские вооруженные силы находятся в высокой степени боеготовности, но нападать ни на Польшу, ни на другие страны Североатлантического альянса не собираются. Мы защищаем свои границы и свою безопасность, без внешней агрессии. В отличие от НАТО", - отметил Слуцкий. По словам главы думского комитета, мира на Украине боится не только Владимир Зеленский, но и его покровители "в столицах Старого Света". Они сквозь пальцы смотрят на масштабную коррупцию и военные преступления неонацистского режима и по-прежнему "играют Украиной как пешкой" в своей геополитической схватке за сохранение гегемонии, отсюда и новые провокации, и новые антироссийские мифы, добавил парламентарий. "Вполне логично вынесение Россией на уровень ООН вопроса по мирному процессу на Украине. На 31 июля запрошено заседание Совбеза, на котором постпредство РФ предлагает сконцентрироваться "на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле". И, уверен, маски с многих псевдомиротворцев будут сброшены", - подытожил Слуцкий.
https://ria.ru/20250306/gosduma-2003334683.html
https://ria.ru/20250723/zapad-2030939403.html
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в мире, россия, украина, польша, леонид слуцкий (политик), дональд туск, эммануэль макрон, нато, госдума рф, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Польша, Леонид Слуцкий (политик), Дональд Туск, Эммануэль Макрон, НАТО, Госдума РФ, ООН
Запад подливает масло в огонь украинского конфликта, заявил Слуцкий

Слуцкий: западные русофобы пытаются сорвать переговоры в Стамбуле

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Нагнетая "российскую угрозу", президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие западноевропейские русофобы подливают масло в огонь украинского конфликта в попытках подорвать переговорные усилия Стамбула-2, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Госдуме предостерегли Макрона от судьбы Наполеона
6 марта, 07:31
"Коалиция желающих" маниакально "бьет в бубен большой войны"… Нагнетая "российскую угрозу", Туск, Макрон и другие западноевропейские русофобы подливают масло в огонь украинского конфликта в попытках подорвать переговорные усилия Стамбула-2", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению Туска, сделанному в пятницу, в НАТО опасаются, что Россия будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году, при этом Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать на страны альянса.
"Российские вооруженные силы находятся в высокой степени боеготовности, но нападать ни на Польшу, ни на другие страны Североатлантического альянса не собираются. Мы защищаем свои границы и свою безопасность, без внешней агрессии. В отличие от НАТО", - отметил Слуцкий.
По словам главы думского комитета, мира на Украине боится не только Владимир Зеленский, но и его покровители "в столицах Старого Света". Они сквозь пальцы смотрят на масштабную коррупцию и военные преступления неонацистского режима и по-прежнему "играют Украиной как пешкой" в своей геополитической схватке за сохранение гегемонии, отсюда и новые провокации, и новые антироссийские мифы, добавил парламентарий.
"Вполне логично вынесение Россией на уровень ООН вопроса по мирному процессу на Украине. На 31 июля запрошено заседание Совбеза, на котором постпредство РФ предлагает сконцентрироваться "на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле". И, уверен, маски с многих псевдомиротворцев будут сброшены", - подытожил Слуцкий.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Запад индифферентен к протестам на Украине, считает Слуцкий
23 июля, 18:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаПольшаЛеонид Слуцкий (политик)Дональд ТускЭммануэль МакронНАТОГосдума РФООН
 
 
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