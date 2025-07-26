Запад подливает масло в огонь украинского конфликта, заявил Слуцкий
Слуцкий: западные русофобы пытаются сорвать переговоры в Стамбуле
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Нагнетая "российскую угрозу", президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие западноевропейские русофобы подливают масло в огонь украинского конфликта в попытках подорвать переговорные усилия Стамбула-2, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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"Коалиция желающих" маниакально "бьет в бубен большой войны"… Нагнетая "российскую угрозу", Туск, Макрон и другие западноевропейские русофобы подливают масло в огонь украинского конфликта в попытках подорвать переговорные усилия Стамбула-2", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Российские вооруженные силы находятся в высокой степени боеготовности, но нападать ни на Польшу, ни на другие страны Североатлантического альянса не собираются. Мы защищаем свои границы и свою безопасность, без внешней агрессии. В отличие от НАТО", - отметил Слуцкий.
По словам главы думского комитета, мира на Украине боится не только Владимир Зеленский, но и его покровители "в столицах Старого Света". Они сквозь пальцы смотрят на масштабную коррупцию и военные преступления неонацистского режима и по-прежнему "играют Украиной как пешкой" в своей геополитической схватке за сохранение гегемонии, отсюда и новые провокации, и новые антироссийские мифы, добавил парламентарий.
"Вполне логично вынесение Россией на уровень ООН вопроса по мирному процессу на Украине. На 31 июля запрошено заседание Совбеза, на котором постпредство РФ предлагает сконцентрироваться "на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле". И, уверен, маски с многих псевдомиротворцев будут сброшены", - подытожил Слуцкий.