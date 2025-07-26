https://ria.ru/20250726/ukraina-2031661674.html

В США ужаснулись происходящему на Красноармейском направлении

В США ужаснулись происходящему на Красноармейском направлении - РИА Новости, 26.07.2025

В США ужаснулись происходящему на Красноармейском направлении

Весь восточный фронт на Украине может посыпаться, если российские войска освободят Красноармейск, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T21:03:00+03:00

2025-07-26T21:03:00+03:00

2025-07-26T21:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

сергей лебедев

украина

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Весь восточный фронт на Украине может посыпаться, если российские войска освободят Красноармейск, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Если Покровск (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) падет, весь восточный фронт может начать рушиться", — предположил он.По словам эксперта, положение ВСУ вскоре "станет более шатким" и украинская армия приблизится к той точке, когда она попросту лишится возможности противостоять российским войскам.В пятницу координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что боевики ВСУ массово отказываются отправляться на Красноармейское направление в ДНР. По его словам, помимо массовой отправки украинских военных на это направление, также активизируется подготовка иностранных наемников в ряде городов Украины.В Минобороны сообщили, что российские войска после освобождения населенных пунктов Новоэкономическое и Зверево в ДНР продолжили наступление на Красноармейском направлении.Красноармейск (переименован украинскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.

https://ria.ru/20250726/vsu-2031617508.html

https://ria.ru/20250726/ukraina-2031648038.html

https://ria.ru/20250726/postavki-2031612696.html

красноармейск

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноармейск, донецкая народная республика, сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф