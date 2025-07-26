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В США ужаснулись происходящему на Красноармейском направлении - РИА Новости, 26.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 26.07.2025 (обновлено: 21:04 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031661674.html
В США ужаснулись происходящему на Красноармейском направлении
В США ужаснулись происходящему на Красноармейском направлении - РИА Новости, 26.07.2025
В США ужаснулись происходящему на Красноармейском направлении
Весь восточный фронт на Украине может посыпаться, если российские войска освободят Красноармейск, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T21:03:00+03:00
2025-07-26T21:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
сергей лебедев
украина
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Весь восточный фронт на Украине может посыпаться, если российские войска освободят Красноармейск, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Если Покровск (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) падет, весь восточный фронт может начать рушиться", — предположил он.По словам эксперта, положение ВСУ вскоре "станет более шатким" и украинская армия приблизится к той точке, когда она попросту лишится возможности противостоять российским войскам.В пятницу координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что боевики ВСУ массово отказываются отправляться на Красноармейское направление в ДНР. По его словам, помимо массовой отправки украинских военных на это направление, также активизируется подготовка иностранных наемников в ряде городов Украины.В Минобороны сообщили, что российские войска после освобождения населенных пунктов Новоэкономическое и Зверево в ДНР продолжили наступление на Красноармейском направлении.Красноармейск (переименован украинскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
https://ria.ru/20250726/vsu-2031617508.html
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031648038.html
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красноармейск
донецкая народная республика
украина
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красноармейск, донецкая народная республика, сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
В США ужаснулись происходящему на Красноармейском направлении

Дэвис: восточный фронт на Украине рухнет, если ВС России освободят Красноармейск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Весь восточный фронт на Украине может посыпаться, если российские войска освободят Красноармейск, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Если Покровск (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) падет, весь восточный фронт может начать рушиться", — предположил он.
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По словам эксперта, положение ВСУ вскоре "станет более шатким" и украинская армия приблизится к той точке, когда она попросту лишится возможности противостоять российским войскам.
В пятницу координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что боевики ВСУ массово отказываются отправляться на Красноармейское направление в ДНР. По его словам, помимо массовой отправки украинских военных на это направление, также активизируется подготовка иностранных наемников в ряде городов Украины.
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Красноармейск (переименован украинскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛебедевУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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