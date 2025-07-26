https://ria.ru/20250726/ukraina-2031661674.html
В США ужаснулись происходящему на Красноармейском направлении
В США ужаснулись происходящему на Красноармейском направлении - РИА Новости, 26.07.2025
В США ужаснулись происходящему на Красноармейском направлении
Весь восточный фронт на Украине может посыпаться, если российские войска освободят Красноармейск, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T21:03:00+03:00
2025-07-26T21:03:00+03:00
2025-07-26T21:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Весь восточный фронт на Украине может посыпаться, если российские войска освободят Красноармейск, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Если Покровск (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) падет, весь восточный фронт может начать рушиться", — предположил он.По словам эксперта, положение ВСУ вскоре "станет более шатким" и украинская армия приблизится к той точке, когда она попросту лишится возможности противостоять российским войскам.В пятницу координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что боевики ВСУ массово отказываются отправляться на Красноармейское направление в ДНР. По его словам, помимо массовой отправки украинских военных на это направление, также активизируется подготовка иностранных наемников в ряде городов Украины.В Минобороны сообщили, что российские войска после освобождения населенных пунктов Новоэкономическое и Зверево в ДНР продолжили наступление на Красноармейском направлении.Красноармейск (переименован украинскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
https://ria.ru/20250726/vsu-2031617508.html
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031648038.html
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В США ужаснулись происходящему на Красноармейском направлении
Дэвис: восточный фронт на Украине рухнет, если ВС России освободят Красноармейск