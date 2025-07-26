https://ria.ru/20250726/ukraina-2031653787.html

В "Слуге народа" заявили, что поддержат новый проект Зеленского о НАБУ

В "Слуге народа" заявили, что поддержат новый проект Зеленского о НАБУ - РИА Новости, 26.07.2025

В "Слуге народа" заявили, что поддержат новый проект Зеленского о НАБУ

Фракция Владимира Зеленского "Слуга народа" поддержит предложенный им законопроект о возвращении независимости антикоррупционным органам на Украине, сообщил... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T19:53:00+03:00

2025-07-26T19:53:00+03:00

2025-07-26T20:03:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

руслан стефанчук

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Фракция Владимира Зеленского "Слуга народа" поддержит предложенный им законопроект о возвращении независимости антикоррупционным органам на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на полученный комментарий представителя фракции Юлии Палийчук. Ранее газета FInancial Times со ссылкой на источники сообщила, что около 70 депутатов из партии Зеленского "Слуга народа" боятся голосовать по предложенному им законопроекту о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), опасаясь проверок со стороны этих ведомств, после того как парламентарии поддержали закон об отмене независимости НАБУ и САП. "Фракция "Слуга народа" поддержит президентский законопроект о возвращении независимости САП и НАБУ. Информация о том, что до 70 депутатов могут не проголосовать, не соответствует действительности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". При этом еще один источник "Общественного" заявил журналистам, что часть фракции все же не поддерживает законопроект, но они в "существенном меньшинстве". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031616590.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)