Рейтинг@Mail.ru
На Украине группа гражданских заблокировала машину с мобилизованными - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 26.07.2025 (обновлено: 16:50 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031629584.html
На Украине группа гражданских заблокировала машину с мобилизованными
На Украине группа гражданских заблокировала машину с мобилизованными - РИА Новости, 26.07.2025
На Украине группа гражданских заблокировала машину с мобилизованными
Группа гражданских заблокировала автомобиль Полтавского областного военкомата на Украине с мобилизованными мужчинами, в результате нескольким военнообязанным... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T16:40:00+03:00
2025-07-26T16:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031630554_0:54:424:293_1920x0_80_0_0_0f47e4032d19cac07d6ce1aca10077f0.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Группа гражданских заблокировала автомобиль Полтавского областного военкомата на Украине с мобилизованными мужчинами, в результате нескольким военнообязанным удалось бежать, сообщает пресс-служба военкомата. "Группа людей в гражданском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины. В результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто получило повреждения, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в Facebook *. Отмечается, что по факту препятствования деятельности ВСУ в СБУ "направлено представление". В военкомате добавили, что подобные действия со стороны гражданских являются уголовным преступлением и наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко 7 июня сообщало, что более 90 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первые пять месяцев 2025 года, а всего с февраля 2022 года - свыше 213 тысяч. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031526903.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031630554_33:0:424:293_1920x0_80_0_0_ba035b67fbce24d025f787716607fd57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, В мире
На Украине группа гражданских заблокировала машину с мобилизованными

Группа гражданских заблокировала автомобиль Полтавского областного военкомата

© Кадр видео из соцсетейГруппа гражданских заблокировала автомобиль Полтавского областного военкомата на Украине с мобилизованными мужчинами
Группа гражданских заблокировала автомобиль Полтавского областного военкомата на Украине с мобилизованными мужчинами - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Группа гражданских заблокировала автомобиль Полтавского областного военкомата на Украине с мобилизованными мужчинами
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Группа гражданских заблокировала автомобиль Полтавского областного военкомата на Украине с мобилизованными мужчинами, в результате нескольким военнообязанным удалось бежать, сообщает пресс-служба военкомата.
"Группа людей в гражданском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины. В результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто получило повреждения, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в Facebook *.
Отмечается, что по факту препятствования деятельности ВСУ в СБУ "направлено представление". В военкомате добавили, что подобные действия со стороны гражданских являются уголовным преступлением и наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко 7 июня сообщало, что более 90 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первые пять месяцев 2025 года, а всего с февраля 2022 года - свыше 213 тысяч.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, заявил Полянский
25 июля, 20:05
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала