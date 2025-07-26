На Украине группа гражданских заблокировала машину с мобилизованными
Группа гражданских заблокировала автомобиль Полтавского областного военкомата
© Кадр видео из соцсетейГруппа гражданских заблокировала автомобиль Полтавского областного военкомата на Украине с мобилизованными мужчинами
© Кадр видео из соцсетей
Группа гражданских заблокировала автомобиль Полтавского областного военкомата на Украине с мобилизованными мужчинами
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Группа гражданских заблокировала автомобиль Полтавского областного военкомата на Украине с мобилизованными мужчинами, в результате нескольким военнообязанным удалось бежать, сообщает пресс-служба военкомата.
"Группа людей в гражданском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины. В результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто получило повреждения, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в Facebook *.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко 7 июня сообщало, что более 90 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первые пять месяцев 2025 года, а всего с февраля 2022 года - свыше 213 тысяч.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.