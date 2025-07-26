https://ria.ru/20250726/ukraina-2031629584.html

На Украине группа гражданских заблокировала машину с мобилизованными

На Украине группа гражданских заблокировала машину с мобилизованными - РИА Новости, 26.07.2025

На Украине группа гражданских заблокировала машину с мобилизованными

Группа гражданских заблокировала автомобиль Полтавского областного военкомата на Украине с мобилизованными мужчинами, в результате нескольким военнообязанным... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T16:40:00+03:00

2025-07-26T16:40:00+03:00

2025-07-26T16:50:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Группа гражданских заблокировала автомобиль Полтавского областного военкомата на Украине с мобилизованными мужчинами, в результате нескольким военнообязанным удалось бежать, сообщает пресс-служба военкомата. "Группа людей в гражданском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины. В результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто получило повреждения, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в Facebook *. Отмечается, что по факту препятствования деятельности ВСУ в СБУ "направлено представление". В военкомате добавили, что подобные действия со стороны гражданских являются уголовным преступлением и наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко 7 июня сообщало, что более 90 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первые пять месяцев 2025 года, а всего с февраля 2022 года - свыше 213 тысяч. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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украина, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире