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В СБ ООН произошла перепалка из-за Украины - РИА Новости, 26.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 26.07.2025 (обновлено: 16:48 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031623001.html
В СБ ООН произошла перепалка из-за Украины
В СБ ООН произошла перепалка из-за Украины - РИА Новости, 26.07.2025
В СБ ООН произошла перепалка из-за Украины
Представители США и КНР повздорили на заседании Совбеза ООН из-за Украины, сообщило Reuters. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:42:00+03:00
2025-07-26T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
китай
сша
украина
гэн шуан
оон
совет безопасности оон
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Представители США и КНР повздорили на заседании Совбеза ООН из-за Украины, сообщило Reuters."Соединенные Штаты заявили Китаю, что ему следует "прекратить подпитывать российскую агрессию" на Украине, а Пекин обвинил Вашингтон в попытках переложить вину и спровоцировать конфронтацию", — говорится в материале.По информации издания, исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши призвала все страны, включая Китай, прекратить экспорт в Россию товаров, которые способствуют укреплению ее военно-промышленного комплекса.Представитель Пекина Гэн Шуан отверг эти обвинения. Он заявил, что КНР не выступает стороной российского-украинского конфликта, подчеркнув, что Китай никогда не предоставлял оружие ни одной из этих стран. Он также призвал Вашингтон прекратить перекладывать вину за происходящее и создавать конфронтацию.На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы США в адрес торговых партнеров России, подчеркнул, что Китай выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции.
https://ria.ru/20250726/nato-2031598622.html
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в мире, китай, сша, украина, гэн шуан, оон, совет безопасности оон, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, США, Украина, Гэн Шуан, ООН, Совет Безопасности ООН, Россия
В СБ ООН произошла перепалка из-за Украины

Reuters: представители США и Китая поругались из-за Украины в Совбезе ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Представители США и КНР повздорили на заседании Совбеза ООН из-за Украины, сообщило Reuters.
"Соединенные Штаты заявили Китаю, что ему следует "прекратить подпитывать российскую агрессию" на Украине, а Пекин обвинил Вашингтон в попытках переложить вину и спровоцировать конфронтацию", — говорится в материале.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Экс-премьер министр Украины заявил о подготовке НАТО к нападению на Россию
Вчера, 12:37
По информации издания, исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши призвала все страны, включая Китай, прекратить экспорт в Россию товаров, которые способствуют укреплению ее военно-промышленного комплекса.
Представитель Пекина Гэн Шуан отверг эти обвинения. Он заявил, что КНР не выступает стороной российского-украинского конфликта, подчеркнув, что Китай никогда не предоставлял оружие ни одной из этих стран. Он также призвал Вашингтон прекратить перекладывать вину за происходящее и создавать конфронтацию.
На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы США в адрес торговых партнеров России, подчеркнул, что Китай выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В Бразилии допустили возможность поставки оружия Украине
Вчера, 09:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайСШАУкраинаГэн ШуанООНСовет Безопасности ООНРоссия
 
 
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