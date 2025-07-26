https://ria.ru/20250726/ukraina-2031623001.html

В СБ ООН произошла перепалка из-за Украины

В СБ ООН произошла перепалка из-за Украины - РИА Новости, 26.07.2025

В СБ ООН произошла перепалка из-за Украины

Представители США и КНР повздорили на заседании Совбеза ООН из-за Украины, сообщило Reuters. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T15:42:00+03:00

2025-07-26T15:42:00+03:00

2025-07-26T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Представители США и КНР повздорили на заседании Совбеза ООН из-за Украины, сообщило Reuters."Соединенные Штаты заявили Китаю, что ему следует "прекратить подпитывать российскую агрессию" на Украине, а Пекин обвинил Вашингтон в попытках переложить вину и спровоцировать конфронтацию", — говорится в материале.По информации издания, исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши призвала все страны, включая Китай, прекратить экспорт в Россию товаров, которые способствуют укреплению ее военно-промышленного комплекса.Представитель Пекина Гэн Шуан отверг эти обвинения. Он заявил, что КНР не выступает стороной российского-украинского конфликта, подчеркнув, что Китай никогда не предоставлял оружие ни одной из этих стран. Он также призвал Вашингтон прекратить перекладывать вину за происходящее и создавать конфронтацию.На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы США в адрес торговых партнеров России, подчеркнул, что Китай выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции.

https://ria.ru/20250726/nato-2031598622.html

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