https://ria.ru/20250726/ukraina-2031609480.html

"Это ее судьба". Орбан сделал новое заявление об Украине

"Это ее судьба". Орбан сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 26.07.2025

"Это ее судьба". Орбан сделал новое заявление об Украине

Судьба Украины — быть буферным государством между Европой и Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:24:00+03:00

2025-07-26T14:24:00+03:00

2025-07-26T14:24:00+03:00

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виктор орбан

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Судьба Украины — быть буферным государством между Европой и Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X."Сегодня судьба Украины заключается в том, что она — буферное государство, граничащее с Россией. <…> Это может быть некомфортно, может быть нехорошо, и украинцы хотят этого избежать, но факт заключается в том, что стране адрес изменить нельзя", — указал он.Венгерский политик также предупредил, что Украину нельзя принимать в ЕС, поскольку это перенесет вооруженный конфликт в сердце Европы.Агентство Bloomberg в четверг писало, что решение киевских властей ограничить полномочия антикоррупционных органов подорвало процесс открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031605623.html

https://ria.ru/20250726/preduprezhdenie-2031588634.html

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в мире, европа, украина, россия, виктор орбан, евросоюз