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"Это ее судьба". Орбан сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 26.07.2025
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14:24 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031609480.html
"Это ее судьба". Орбан сделал новое заявление об Украине
"Это ее судьба". Орбан сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 26.07.2025
"Это ее судьба". Орбан сделал новое заявление об Украине
Судьба Украины — быть буферным государством между Европой и Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:24:00+03:00
2025-07-26T14:24:00+03:00
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виктор орбан
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Судьба Украины — быть буферным государством между Европой и Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X."Сегодня судьба Украины заключается в том, что она — буферное государство, граничащее с Россией. &lt;…&gt; Это может быть некомфортно, может быть нехорошо, и украинцы хотят этого избежать, но факт заключается в том, что стране адрес изменить нельзя", — указал он.Венгерский политик также предупредил, что Украину нельзя принимать в ЕС, поскольку это перенесет вооруженный конфликт в сердце Европы.Агентство Bloomberg в четверг писало, что решение киевских властей ограничить полномочия антикоррупционных органов подорвало процесс открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.
https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031605623.html
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в мире, европа, украина, россия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Европа, Украина, Россия, Виктор Орбан, Евросоюз
"Это ее судьба". Орбан сделал новое заявление об Украине

Орбан назвал судьбу Украины быть буферным государством между Европой и Россией

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Судьба Украины — быть буферным государством между Европой и Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.
«
"Сегодня судьба Украины заключается в том, что она — буферное государство, граничащее с Россией. <…> Это может быть некомфортно, может быть нехорошо, и украинцы хотят этого избежать, но факт заключается в том, что стране адрес изменить нельзя", — указал он.
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Венгерский политик также предупредил, что Украину нельзя принимать в ЕС, поскольку это перенесет вооруженный конфликт в сердце Европы.
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