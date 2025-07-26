https://ria.ru/20250726/ukraina-2031593388.html

На Украине начали расследование по факту политической цензуры

На Украине начали расследование по факту политической цензуры - РИА Новости, 26.07.2025

На Украине начали расследование по факту политической цензуры

Нацполиция Украины начала досудебное расследование по факту политической цензуры в эфире национального телемарафона, сообщила депутат Верховной рады Ирина... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T11:58:00+03:00

2025-07-26T11:58:00+03:00

2025-07-26T11:58:00+03:00

в мире

украина

ирина геращенко

петр порошенко

верховная рада украины

европейская солидарность

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Нацполиция Украины начала досудебное расследование по факту политической цензуры в эфире национального телемарафона, сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко. По ее словам, партия "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент страны, депутат Рады Петро Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), обратилась в полицию и офис генпрокурора. Ведомости внесли в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по статье уголовного кодекса "препятствование журналистской деятельности". "Национальная полиция внесла в ЕРДР сведения и начала досудебное расследование по факту политической цензуры в марафоне "Единые новости", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По ее словам, марафон стал узаконенной политической цензурой, ежегодно получающей 2 миллиарда гривен (почти 48 миллионов долларов) из бюджета. По данным из открытых источников, в 2021 году Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы - "112 Украина", NewsOne, ZIK. В феврале 2022 году власти запустили объединенный телемарафон, контент которого производят телеканал "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", относящиеся к пулу Порошенко*.*Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250717/alyans-2029709412.html

https://ria.ru/20250725/rada-2031483433.html

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в мире, украина, ирина геращенко, петр порошенко, верховная рада украины, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)