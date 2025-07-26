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На Украине начали расследование по факту политической цензуры - РИА Новости, 26.07.2025
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11:58 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031593388.html
На Украине начали расследование по факту политической цензуры
На Украине начали расследование по факту политической цензуры - РИА Новости, 26.07.2025
На Украине начали расследование по факту политической цензуры
Нацполиция Украины начала досудебное расследование по факту политической цензуры в эфире национального телемарафона, сообщила депутат Верховной рады Ирина... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T11:58:00+03:00
2025-07-26T11:58:00+03:00
в мире
украина
ирина геращенко
петр порошенко
верховная рада украины
европейская солидарность
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Нацполиция Украины начала досудебное расследование по факту политической цензуры в эфире национального телемарафона, сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко. По ее словам, партия "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент страны, депутат Рады Петро Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), обратилась в полицию и офис генпрокурора. Ведомости внесли в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по статье уголовного кодекса "препятствование журналистской деятельности". "Национальная полиция внесла в ЕРДР сведения и начала досудебное расследование по факту политической цензуры в марафоне "Единые новости", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По ее словам, марафон стал узаконенной политической цензурой, ежегодно получающей 2 миллиарда гривен (почти 48 миллионов долларов) из бюджета. По данным из открытых источников, в 2021 году Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы - "112 Украина", NewsOne, ZIK. В феврале 2022 году власти запустили объединенный телемарафон, контент которого производят телеканал "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", относящиеся к пулу Порошенко*.*Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250717/alyans-2029709412.html
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в мире, украина, ирина геращенко, петр порошенко, верховная рада украины, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Ирина Геращенко, Петр Порошенко, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
На Украине начали расследование по факту политической цензуры

Нацполиция Украины начала досудебное расследование по факту политической цензуры

© Фото : ГПУЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : ГПУ
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Нацполиция Украины начала досудебное расследование по факту политической цензуры в эфире национального телемарафона, сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
По ее словам, партия "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент страны, депутат Рады Петро Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), обратилась в полицию и офис генпрокурора. Ведомости внесли в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по статье уголовного кодекса "препятствование журналистской деятельности".
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"Национальная полиция внесла в ЕРДР сведения и начала досудебное расследование по факту политической цензуры в марафоне "Единые новости", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
По ее словам, марафон стал узаконенной политической цензурой, ежегодно получающей 2 миллиарда гривен (почти 48 миллионов долларов) из бюджета.
По данным из открытых источников, в 2021 году Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы - "112 Украина", NewsOne, ZIK. В феврале 2022 году власти запустили объединенный телемарафон, контент которого производят телеканал "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", относящиеся к пулу Порошенко*.
*Внесен в список террористов и экстремистов
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В миреУкраинаИрина ГеращенкоПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарностьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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