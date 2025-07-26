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Экс-глава НАБУ прокомментировал ограничение деятельности бюро - РИА Новости, 26.07.2025
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11:55 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031592781.html
Экс-глава НАБУ прокомментировал ограничение деятельности бюро
Экс-глава НАБУ прокомментировал ограничение деятельности бюро - РИА Новости, 26.07.2025
Экс-глава НАБУ прокомментировал ограничение деятельности бюро
Киевское правительство стало препятствовать деятельности национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), как только она стала "неудобной" для... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T11:55:00+03:00
2025-07-26T11:55:00+03:00
в мире
украина
киев
львов
владимир зеленский
артем сытник
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Киевское правительство стало препятствовать деятельности национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), как только она стала "неудобной" для высокопоставленных чиновников, заявил бывший руководитель НАБУ Артем Сытник. По словам Сытника, который дал интервью газете Wall Street Journal, начав аресты действующих политиков, НАБУ столкнулось с решительным сопротивлением. Власти развернули в отношении бюро, его сотрудников и самого Сытника клеветническую кампанию. Украинская генпрокуратура также обвиняла НАБУ в нарушениях, отмечается в публикации газеты. "Когда впервые в истории Украины начались расследования в отношении высокопоставленных чиновников, было очевидно, что это (деятельность НАБУ - ред.) сразу стало неудобным для действующего правительства", - приводит газета слова Сытника. Издание подчеркивает, что украинские власти "привыкли действовать безнаказанно". По словам Сытника, НАБУ сталкивалось с сопротивлением чиновников, начиная с 2016 года, и с тех пор "это почти никогда не прекращалось". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250726/mid-2031586930.html
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в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, артем сытник, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7
В мире, Украина, Киев, Львов, Владимир Зеленский, Артем Сытник, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, G7
Экс-глава НАБУ прокомментировал ограничение деятельности бюро

Экс-глава НАБУ Сытник: власти стали препятствовать неудобной деятельности бюро

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Киевское правительство стало препятствовать деятельности национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), как только она стала "неудобной" для высокопоставленных чиновников, заявил бывший руководитель НАБУ Артем Сытник.
По словам Сытника, который дал интервью газете Wall Street Journal, начав аресты действующих политиков, НАБУ столкнулось с решительным сопротивлением. Власти развернули в отношении бюро, его сотрудников и самого Сытника клеветническую кампанию. Украинская генпрокуратура также обвиняла НАБУ в нарушениях, отмечается в публикации газеты.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
НАБУ и САП не имеют отношения к борьбе с коррупцией на Украине, заявил МИД
Вчера, 11:22
"Когда впервые в истории Украины начались расследования в отношении высокопоставленных чиновников, было очевидно, что это (деятельность НАБУ - ред.) сразу стало неудобным для действующего правительства", - приводит газета слова Сытника.
Издание подчеркивает, что украинские власти "привыкли действовать безнаказанно". По словам Сытника, НАБУ сталкивалось с сопротивлением чиновников, начиная с 2016 года, и с тех пор "это почти никогда не прекращалось".
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Участники акции протеста из-за закона, отменяющего независимость НАБУ и САП, в Харькове, Украина - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В украинских городах проходят митинги против закона о НАБУ и САП
25 июля, 21:21
 
В миреУкраинаКиевЛьвовВладимир ЗеленскийАртем СытникНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныG7
 
 
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