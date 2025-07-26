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"Странная попытка". На Западе набросились на Трампа из-за Украины - РИА Новости, 26.07.2025
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10:34 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031581572.html
"Странная попытка". На Западе набросились на Трампа из-за Украины
"Странная попытка". На Западе набросились на Трампа из-за Украины - РИА Новости, 26.07.2025
"Странная попытка". На Западе набросились на Трампа из-за Украины
Стремление американского президента Дональда Трампа стать посредником в российско-украинском конфликте не дало результатов, пишет издание Steigan. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:34:00+03:00
2025-07-26T10:34:00+03:00
евросоюз
дональд трамп
украина
в мире
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Стремление американского президента Дональда Трампа стать посредником в российско-украинском конфликте не дало результатов, пишет издание Steigan."Странная попытка администрации Трампа выступить посредником (при этом США были воюющей стороной, а не беспристрастным арбитром) с самого начала оказалась неэффективной", — говорится в материале.По словам автора, изменение риторики главы Белого дома в отношении России вызвано разочарованием из-за отказа Москвы вести переговоры на условиях Запада, подразумевающих прекращение огня как предварительного требования для диалога. Ясно, что Кремль не согласится на это без гарантий устранения более глубоких причин конфликта, добавил он.Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия на Украину, расходы при этом лягут на Европу. В будущие поставки войдут батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250726/gergiev-2031477401.html
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евросоюз, дональд трамп, украина, в мире, россия, москва, дмитрий песков
Евросоюз, Дональд Трамп, Украина, В мире, Россия, Москва, Дмитрий Песков
"Странная попытка". На Западе набросились на Трампа из-за Украины

Steigan: попытка Трампа стать посредником в конфликте оказалась неэффективной

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Стремление американского президента Дональда Трампа стать посредником в российско-украинском конфликте не дало результатов, пишет издание Steigan.
"Странная попытка администрации Трампа выступить посредником (при этом США были воюющей стороной, а не беспристрастным арбитром) с самого начала оказалась неэффективной", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Европе достались украинцы, России — Гергиев
Вчера, 08:00
По словам автора, изменение риторики главы Белого дома в отношении России вызвано разочарованием из-за отказа Москвы вести переговоры на условиях Запада, подразумевающих прекращение огня как предварительного требования для диалога. Ясно, что Кремль не согласится на это без гарантий устранения более глубоких причин конфликта, добавил он.
Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия на Украину, расходы при этом лягут на Европу. В будущие поставки войдут батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Ну все, Зеленского наконец уберут. Это означает долгую тотальную войну
25 июля, 08:00
 
ЕвросоюзДональд ТрампУкраинаВ миреРоссияМоскваДмитрий Песков
 
 
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