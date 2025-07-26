https://ria.ru/20250726/ukraina-2031567420.html

Украина резко сократила экспорт кукурузы и ячменя

Украина резко сократила экспорт кукурузы и ячменя - РИА Новости, 26.07.2025

Украина резко сократила экспорт кукурузы и ячменя

Украина в июне после отмены Евросоюзом торговых преференций для нее резко сократила экспорт кукурузы и ячменя, следует из анализа РИА Новости данных минсельхоза РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T08:06:00+03:00

2025-07-26T08:06:00+03:00

2025-07-26T08:06:00+03:00

украина

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина в июне после отмены Евросоюзом торговых преференций для нее резко сократила экспорт кукурузы и ячменя, следует из анализа РИА Новости данных минсельхоза страны. Евросоюз с 6 июня прекратил действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, которое было принято в 2022 году и позволяло беспошлинно ввозить украинские товары на рынок ЕС, и восстановил квоты на украинские товары. Так, в июне страна отправила за рубеж минимальные с начала осени прошлого года 1,2 миллиона тонн кукурузы против 2,9 миллиона годом ранее. Ячменя было отгружено всего 2,2 тысячи тонн, что в 37 раз меньше уровня 2024 года. Меньше всего просела пшеница: другим странам в июне было продано 833,1 тысячи тонн, это на 8% ниже прошлогоднего показателя. В результате совокупный экспорт зерна составил всего лишь 2,07 миллиона тонн. Это меньше уровня июня прошлого года в 1,9 раза и является минимальным значением с сентября 2023 года.

https://ria.ru/20250420/kitay-2012371400.html

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017474003.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, евросоюз, экономика