https://ria.ru/20250726/ukraina-2031562565.html
Раскрыта иерархия в офисах украинских телефонных мошенников
Раскрыта иерархия в офисах украинских телефонных мошенников - РИА Новости, 26.07.2025
Раскрыта иерархия в офисах украинских телефонных мошенников
Сотрудники мошеннических "колл-центров" на Украине, которые терроризируют граждан РФ своими звонками, обладают различными специализациями, уровнями квалификации РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T07:07:00+03:00
2025-07-26T07:07:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сотрудники мошеннических "колл-центров" на Украине, которые терроризируют граждан РФ своими звонками, обладают различными специализациями, уровнями квалификации и действуют в рамках определенной иерархии, выяснило РИА Новости, ознакомившись с инструкцией для таких преступников. Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе, получив доступ к внутренним документам. По данным Stop Grave, подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян. Подполье поделилось с РИА Новости добытой инструкцией, которой следуют мошенники. Сотрудники "холодного обзвона" ("холодный обзвон" - метод коммуникации бизнеса и клиентов, при котором представитель компании звонит незнакомым людям, с которыми ранее не взаимодействовал) в таких "колл-центрах" являются низшим звеном в иерархии. Именно их нанимают на работу на сайтах бесплатных объявлений. Начинающим преступникам предписано советоваться с "более опытными менеджерами" или же "клоузерами" ("клоузер" - в маркетинговой лексике менеджер, который выходит на финальную часть сделки и умеет закрыть возражения, окончательно уговорить клиента). На "клоузера" жертву чаще всего переводят после "процедуры верификации у робота". Мошенники представляют "клоузера" как старшего специалиста или сотрудника службы безопасности. Если жертва пытается прервать звонок во время разговора с сотрудником "холодного обзвона", её просят дать голосовой отказ и переводят на более опытного специалиста. "После того, как дал отказ, кидаем на руководителя техотдела (опытного холодника) что б он дожал", — говорится в инструкции общения с жертвами по телефону. Рядовой сотрудник "колл-центра" узнаёт об итогах разговора только в случае, если жертву удалось успешно обмануть. В инструкции младших мошенников просят не докучать старшим коллегам вопросами о результатах того или иного разговора.
https://ria.ru/20250724/moshenniki-2031033150.html
https://ria.ru/20250506/moshenniki-2015190225.html
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украина, россия, одесса, служба безопасности украины
Украина, Россия, Одесса, Служба безопасности Украины
Раскрыта иерархия в офисах украинских телефонных мошенников
Сотрудники мошеннических колл-центров на Украине действуют в рамках иерархии
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сотрудники мошеннических "колл-центров" на Украине, которые терроризируют граждан РФ своими звонками, обладают различными специализациями, уровнями квалификации и действуют в рамках определенной иерархии, выяснило РИА Новости, ознакомившись с инструкцией для таких преступников.
Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе
, получив доступ к внутренним документам. По данным Stop Grave, подразделение кибербезопасности СБУ
курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян. Подполье поделилось с РИА Новости добытой инструкцией, которой следуют мошенники.
Сотрудники "холодного обзвона" ("холодный обзвон" - метод коммуникации бизнеса и клиентов, при котором представитель компании звонит незнакомым людям, с которыми ранее не взаимодействовал) в таких "колл-центрах" являются низшим звеном в иерархии. Именно их нанимают на работу на сайтах бесплатных объявлений.
Начинающим преступникам предписано советоваться с "более опытными менеджерами" или же "клоузерами" ("клоузер" - в маркетинговой лексике менеджер, который выходит на финальную часть сделки и умеет закрыть возражения, окончательно уговорить клиента).
На "клоузера" жертву чаще всего переводят после "процедуры верификации у робота". Мошенники представляют "клоузера" как старшего специалиста или сотрудника службы безопасности.
Если жертва пытается прервать звонок во время разговора с сотрудником "холодного обзвона", её просят дать голосовой отказ и переводят на более опытного специалиста.
"После того, как дал отказ, кидаем на руководителя техотдела (опытного холодника) что б он дожал", — говорится в инструкции общения с жертвами по телефону.
Рядовой сотрудник "колл-центра" узнаёт об итогах разговора только в случае, если жертву удалось успешно обмануть. В инструкции младших мошенников просят не докучать старшим коллегам вопросами о результатах того или иного разговора.