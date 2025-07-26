https://ria.ru/20250726/udar-2031638661.html

Инспекторам МАГАТЭ показали места ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Инспекторам МАГАТЭ показали места ударов ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.07.2025

Инспекторам МАГАТЭ показали места ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Инспекторам МАГАТЭ на Запорожской АЭС показали место удара дрона по пожарной части и места ударов ВСУ в Энергодаре, сообщила пресс-служба станции в... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T17:49:00+03:00

2025-07-26T17:49:00+03:00

2025-07-26T18:13:00+03:00

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СИФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Инспекторам МАГАТЭ на Запорожской АЭС показали место удара дрона по пожарной части и места ударов ВСУ в Энергодаре, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. "Сегодня сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) провели инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на станции, по местам вчерашних атак", - говорится в сообщении. Уточняется, что представителям агентства были продемонстрированы последствия удара по пожарной части ЗАЭС, куда выезжали сотрудники МЧС для ликвидации результатов первой атаки, а также места ударов в городе Энергодар, где в результате этих событий погибли мирные жители. В пятницу украинский дрон сбросил боеприпас на стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС, произошел пожар, было повреждено несколько автомобилей, также загорелась сухая растительность. Персонал не пострадал. Позднее украинские войска нанесли артиллерийские удары по Энергодару. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате два мирных жителя погибли, еще двое были ранены.

https://ria.ru/20250725/ataki-2031530444.html

https://ria.ru/20250726/ukraina-2031623001.html

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в мире, энергодар, евгений балицкий, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины