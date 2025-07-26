https://ria.ru/20250726/turtsija-2031555455.html

Турция не отвечает на запросы о выдаче организатора убийства Япончика

Турция не отвечает на запросы о выдаче организатора убийства Япончика - РИА Новости, 26.07.2025

Турция не отвечает на запросы о выдаче организатора убийства Япончика

Компетентные органы Турции оставляют без ответа запросы о выдаче России Ильи Симонии, заочно приговоренного в России к 21 году лишения свободы за организацию... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T03:50:00+03:00

2025-07-26T03:50:00+03:00

2025-07-26T09:41:00+03:00

россия

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каха газзаев

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Компетентные органы Турции оставляют без ответа запросы о выдаче России Ильи Симонии, заочно приговоренного в России к 21 году лишения свободы за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "По информации Национального центрального бюро Интерпола МВД России, обвиняемый в совершении в том числе и особо тяжкого преступления Симония И.Г. с 11 января 2020 года находится в Турецкой Республике. Запросы о его выдаче компетентными органами данного государства оставлены без ответа", — говорится в документах.Симония заочно арестован в России и объявлен в международный розыск. Мосгорсуд в середине января признал Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой "из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом". Подсудимый был заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима. В конце марта Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным, приговор вступил в силу. По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый Симония, житель Подмосковья, организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны. Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии, 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице. Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию - к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении него дело выделили в отдельное производство и приговорили его к 14 годам колонии строгого режима. Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. Также в международном розыске находится и сам Симония.

https://ria.ru/20250315/zaderzhanie-2005154624.html

https://ria.ru/20250115/yaponchik-1993873093.html

https://ria.ru/20250204/prigovor-1997211522.html

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