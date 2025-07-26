Турция не отвечает на запросы о выдаче организатора убийства Япончика
Турция не ответила на запросы о выдаче РФ организатора убийства Япончика
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Компетентные органы Турции оставляют без ответа запросы о выдаче России Ильи Симонии, заочно приговоренного в России к 21 году лишения свободы за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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"По информации Национального центрального бюро Интерпола МВД России, обвиняемый в совершении в том числе и особо тяжкого преступления Симония И.Г. с 11 января 2020 года находится в Турецкой Республике. Запросы о его выдаче компетентными органами данного государства оставлены без ответа", — говорится в документах.
Симония заочно арестован в России и объявлен в международный розыск.
Мосгорсуд в середине января признал Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой "из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом". Подсудимый был заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима. В конце марта Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным, приговор вступил в силу.
По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый Симония, житель Подмосковья, организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.
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Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии, 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.
Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию - к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении него дело выделили в отдельное производство и приговорили его к 14 годам колонии строгого режима.
Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. Также в международном розыске находится и сам Симония.
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