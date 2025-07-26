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Евраев дал старт финалу турнира по шахматам на Кубок губернатора

Евраев дал старт финалу турнира по шахматам на Кубок губернатора - РИА Новости, 26.07.2025

Евраев дал старт финалу турнира по шахматам на Кубок губернатора

Глава Ярославской области Михаил Евраев и российский гроссмейстер Сергей Карякин приняли участие в церемонии открытия финала турнира на Кубок губернатора... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T21:15:00+03:00

2025-07-26T21:15:00+03:00

2025-07-26T21:15:00+03:00

ярославская область

михаил евраев

сергей карякин

данилов

ярославская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Глава Ярославской области Михаил Евраев и российский гроссмейстер Сергей Карякин приняли участие в церемонии открытия финала турнира на Кубок губернатора Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Глава региона Михаил Евраев и российский гроссмейстер, обладатель Кубка мира по шахматам, сенатор Российской Федерации Сергей Карякин приняли участие в церемонии открытия финала турнира на Кубок губернатора Ярославской области. Спортивное событие проходит в Данилове в рамках III шахматного фестиваля", - говорится в сообщении. Михаил Евраев в своем выступлении отметил, что в финальных состязаниях участвуют 180 игроков. Турнир объединяет школьников начальных классов, педагогов и шахматистов-любителей. "Данным видом спорта в Ярославской области занимаются более 70 тысяч человек. В шахматах регион сделал серьезный шаг вперед. Введены уроки в начальной школе с первого по четвертый классы. Наши ребята выигрывают награды на общероссийских соревнованиях, и я уверен, что здесь, в Данилове, также есть будущие чемпионы", - рассказал губернатор. В отборочных соревнованиях турнира приняли участие более 3,5 тысячи школьников из всех муниципальных округов. Игры финального этапа, турниры среди наставников юных шахматистов и спортсменов-любителей проходят на площадке Даниловского политехнического колледжа. Участников приветствовал почетный гость турнира Сергей Карякин. "Очень важные инициативы введены в регионе по развитию шахмат, и другим субъектам есть чему у Ярославской области поучиться. Уверен, что через какое-то время сборная региона будет одним из лидеров на всех всероссийских соревнованиях. Спасибо за такое внимание к шахматам", – сказал гроссмейстер. В рамках фестиваля в Данилове прошел сеанс одновременной игры для всех желающих. Также в городе состоялось праздничное шествие костюмированной колонны по Даниловскому променаду, квест-игра "Ход конем", были организованы мастер-классы, интерактивные площадки для детей и взрослых, выступления творческих коллективов. "Отметим также, что Данилов претендует на звание шахматной столицы России. Шахматная доска изображена на гербе города, а Шахматная аллея является украшением Советской площади", - говорится в сообщении областного правительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил евраев, сергей карякин, данилов, ярославская область, россия