https://ria.ru/20250726/tsar-2031650588.html
Президента ЦАР Туадеру выдвинули кандидатом на третий срок
Президента ЦАР Туадеру выдвинули кандидатом на третий срок - РИА Новости, 26.07.2025
Президента ЦАР Туадеру выдвинули кандидатом на третий срок
Правящая партия Центральноафриканской Республики "Движение объединенных сердец" (MCU) по итогам съезда выдвинула президента страны Фостена-Арканжа Туадеру... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T19:28:00+03:00
2025-07-26T19:28:00+03:00
2025-07-26T19:28:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правящая партия Центральноафриканской Республики "Движение объединенных сердец" (MCU) по итогам съезда выдвинула президента страны Фостена-Арканжа Туадеру кандидатом на третий срок на посту главы государства, сообщает радиостанция RFI. "В ЦАР президент республики Фостен-Арканж Туадера официально выдвинут кандидатом на президентских выборах в декабре правящей партией "Движение объединенных сердец" по итогам очередного двухдневного съезда, организованного в Банги", - сообщает радиостанция. В конце августа 2023 года президент подписал указ о вступлении в силу новой конституции страны, отменяющей ограничения для переизбрания главы государства. Туадера был избран президентом в 2016 году и переизбран в 2020 году.
https://ria.ru/20250117/tsar-1994169830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, фостен-арканж туадера
В мире, ЦАР, Фостен-Арканж Туадера
Президента ЦАР Туадеру выдвинули кандидатом на третий срок
RFI: президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера выдвинут кандидатом на третий срок