https://ria.ru/20250726/tsar-2031650588.html

Президента ЦАР Туадеру выдвинули кандидатом на третий срок

Президента ЦАР Туадеру выдвинули кандидатом на третий срок - РИА Новости, 26.07.2025

Президента ЦАР Туадеру выдвинули кандидатом на третий срок

Правящая партия Центральноафриканской Республики "Движение объединенных сердец" (MCU) по итогам съезда выдвинула президента страны Фостена-Арканжа Туадеру... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T19:28:00+03:00

2025-07-26T19:28:00+03:00

2025-07-26T19:28:00+03:00

в мире

цар

фостен-арканж туадера

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правящая партия Центральноафриканской Республики "Движение объединенных сердец" (MCU) по итогам съезда выдвинула президента страны Фостена-Арканжа Туадеру кандидатом на третий срок на посту главы государства, сообщает радиостанция RFI. "В ЦАР президент республики Фостен-Арканж Туадера официально выдвинут кандидатом на президентских выборах в декабре правящей партией "Движение объединенных сердец" по итогам очередного двухдневного съезда, организованного в Банги", - сообщает радиостанция. В конце августа 2023 года президент подписал указ о вступлении в силу новой конституции страны, отменяющей ограничения для переизбрания главы государства. Туадера был избран президентом в 2016 году и переизбран в 2020 году.

https://ria.ru/20250117/tsar-1994169830.html

цар

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цар, фостен-арканж туадера